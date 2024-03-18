В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе для 10 тысяч военных (инфографика)

По информации медиа, площадь военного объекта, где постоянно проживать смогут не только военнослужащие, но и их семьи, составит 2800 гектаров, а общий периметр — 30 километров.

На территории Румынии стартовало строительство крупнейшей базы НАТО во всей Европе. Стоимость такого проекта составляет 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщает издание Еuronews.

По информации издания, военный объект является расширением авиабазы Mihail Kogălniceanu. Площадь базы составит 2800 гектаров, а общий периметр — 30 километров.

Кроме того, журналисты уточняют, что на соответствующей базе смогут постоянно проживать до 10 тысяч военнослужащих НАТО и членов их семей.

Военный объект в уезде Констанца будет оборудован взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, местами для хранения и размещения вооружения, горюче-смазочных материалов, больницей, тренажерами, магазинами и даже школами и детскими садами.

Инфографика будущей базы НАТО в Румынии

Сейчас, как добавляют в издании, работы по расширению идут полным ходом, а после завершения строительства эта база станет крупнейшей в Европе.

Напомним, ранее в Politico сообщалось, что во вторник, 12 марта, президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о намерении баллотироваться на должность генерального секретаря Североатлантического альянса.

Также 8 февраля румынский президент Клаус Йоханнис сообщил, что силы быстрого развертывания высокой готовности НАТО смогут дислоцироваться на территории Румынии в случае "очень серьезных угроз" суверенитету и национальной независимости.