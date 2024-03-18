Мобилизация в РФ: Згурец ответил, когда Путин сможет отправить новобранцев на фронт (видео)

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, Украина пытается оценить все риски возможного решения Кремля об объявлении массового призыва. В первую очередь необходимо усилить оборону.

После выборов президента в Российской Федерации могут объявить всеобщую мобилизацию, которая будет иметь определенные последствия. Украина при этом учитывает все возможные риски. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, даже если в ближайшее время Владимир Путин заявит о том, что нужно призвать больше людей на службу, лишь к началу осени ему удастся сформировать более менее боеспособные силы.

"Мы пытаемся спрогнозировать будет ли широкомасштабная мобилизация на России и как она повлияет на линию фронта. Этот вопрос пока остается без ответа, потому что, если мы посмотрим на линию соприкосновения и на действия российской армии, наступление которой продолжается с октября прошлого года по семи направлениям, то единственный результат противника — захват Авдеевки и попытка развить наступление на запад от этого города", — заявил Сергей Згурец.

В то же время, продолжает эксперт, достоверно неизвестно действительно ли объявит президент России мобилизацию. Одни говорят о том, что это произойдет, а другие убеждены, что противник будет строить призыв на денежной мотивации.

В такой способ ему удастся набирать по 30-45 тысяч человек в месяц, чего якобы должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий, говорит Сергей Згурец.

В то же время, всеобщая мобилизация тоже будет требовать времени на подготовку новых бойцов — как минимум 3-4 месяца. Соответственно лишь к началу осени Кремль сможет получить те силы, на которые рассчитывает сейчас. В любом случае Украина учитывает все эти риски вместе с партнерами.

"Если объявят мобилизацию на России в 300-400 тыс., то надо посмотреть, какой техникой это будет обеспечено. И у нас будет определенное время, чтобы сделать ставку на улучшение линии обороны, фортификаций, увеличение количества средств поражения, тех же дронов… Конечно, оценить полные риски, связанные с готовностью России к очередному наступлению, пока достаточно сложно. Этот процесс должен просчитываться нашим военно-политическим руководством", — подытожил Сергей Згурец.

Напомним, 18 марта сообщалось, что Россия готова провести тотальную мобилизацию в оккупации, о чем заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, противник незаконно включил захваченные области Украины в свой Южный военный округ. Теперь все процессы будут проходить в рамках российской бюрократии.