В Украине пропавших без вести будут искать с помощью специальных групп: детали

Правительство согласовало, что Генштаб ВСУ может создавать специальные поисковые группы. Координационный штаб получит право вести переговоры с представителями миссий, общественных объединений и физическими лицами, вовлеченными в деятельность на временно захваченных территориях для розыска лиц.

На заседании правительства был одобрен проект изменений в статью 11 закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах". Об этом в своем Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, документ предлагает определить на время военного положения и в течение одного года после его отмены полномочия Генштаба ВСУ по созданию поисковых групп. Их создание будет происходить по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

Кроме того, предполагается, что Координационный штаб получит право вести переговоры с представителями гуманитарных миссий, общественных объединений, физическими лицами, вовлеченными в деятельность на временно захваченных территориях для розыска пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Начиная с мая прошлого года, в Украине действует Единый реестр пропавших без вести На то время официально удалось подтвердить около 23 тысяч человек, которые считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах – из-за военных действий.

В реестр обычно вносятся все данные о военнослужащих, находящихся в розыске. Причем украинские Вооруженные силы самостоятельно начинают осуществлять розыск и передачу информации в реестр при наличии оснований считать, что военный пропал без вести или попал в плен.

Кабмин в сентябре 2023 года принял постановление о передаче функций уполномоченного по лицам, пропавшим без вести в Министерство внутренних дел, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. С тех пор МВД координирует поиск лиц и функционирование реестра, Министерство обороны – разыскивает тела погибших, а Координационный штаб – проводит обмен телами погибших.

Напомним, что 18 марта в интервью "Фокусу" жена военнопленного Елена Добыча рассказала, сколько украинских военных в плену.