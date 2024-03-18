"Строим новые укрепления": Братчук объяснил вероятность нападения России на Одессу (видео)

Представитель Украинской добровольческой армии отверг возможность атаки на регион со стороны так называемого Приднестровья.

У России сейчас нет ресурсов для наступления на Одессу. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Он рассказал, что на территории Одесской области строят новые и усовершенствуют существующие укрепления. По его мнению, российской армии не хватит ресурсов для нападения на Одессу.

Братчук также отверг возможность угрозы со стороны так называемого Приднестровья. Он обратил внимание на то, что Россия, если бы имела такие планы, сделала бы это еще в начале полномасштабного вторжения.

"И так называемый второй фронт, если бы враг имел возможность, открыл 24 февраля 2022 года", — сообщил Братчук.

Он прокомментировал создание новых фортификационных сооружений в области. По словам спикера УГА, новые фортификации в области строятся. Укрепления, которые уже функционировали с 2022 года, совершенствуются.

"Фортификации строятся. Все это есть, оно работает", – объяснил Братчук.

Сергей Братчук считает, что у оккупантов нет ресурсов, несмотря на то, что мобилизация в РФ продолжается. Из центральных регионов России на войну отправляется меньше людей, чем из национальных республик.

Напомним, Украина, как заявил 18 марта министр обороны Великобритании Грант Шаппс, изменила битву вокруг Крыма и вытеснила флот России, царивший в этой локации более 200 лет. Он отметил, что за последние шесть месяцев на море произошли значительные события. Руководитель британского ведомства напомнил, что украинцы сменили битву вокруг Крыма, потопив значительную часть Черноморского флота России.