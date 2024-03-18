Авиация, стволка, "мяско" и специалисты: в ВСУ рассказали о тактике россиян на Авдеевском направлении

Боец отметил, что на этом участке фронта ВС РФ очень мало используют танков — они выезжают, производят несколько выстрелов и прячутся, потому что боятся быть подбитыми.

На Авдеевском направлении в районе села Бердичи продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты атакуют позиции украинских защитников КАБами и артиллерией. Об этом в своем телеграмм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

"В населенном пункте Бердичи как и было тяжело, так и остается. Лупают КАБами нормально, не по 80 в сутки, как было на коксохиме, но стабильно. Перед штурмом пары начинают с авиации по тылам, затем РСЗО по путям и скоплению. Затем стволка, а потом мясо. Сначала накат смертников, чтобы обнаружить, потом следом штурмовики более приличные", — рассказал он.

Боец отметил, что на этом участке фронта оккупанты очень мало используют бронированную тахнику — она выезжает только пострелять, но в целом участвовать в штурмах не принимает.

"Кстати, нам уже немного проще, потому что имеем пополнение", — написал "Алекс".

Напомним, что 15 марта стало известно, что бойцы 3-й ОШБр ВСУ атаковали контрольный наблюдательный пункт россиян в районе Авдеевки Донецкой области. Разведчики батальона беспилотных систем обнаружили российский КСП, по которому нанесли точный удар 152-мм калибром.

15 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о модели обороны от ВС РФ под Авдеевкой. Он подчеркнул, что враг проводит штурмы каждый день. Свою пехоту оккупанты поддерживают ударами управляемыми авиабомбами и огнем артиллерии.