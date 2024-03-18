ВСУ продвинулись в районе Донецка, а ВС РФ могли захватить село Мирное, — ISW (карты)

По данным аналитиков, на кадрах за 14 марта видно, как российские подразделения наносят удары по украинским позициям к югу от Новомихайловки Донецкой области, что свидетельствует о продвижении ВСУ в этом районе. Россияне, в свою очередь, продвинулись к западу от Авдеевки.

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Командование ВСУ недавно сообщило, что отразило вылазки трех российских ДРГ на границе двух стран в районе Старой Гуты и Брусков Сумской области. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 17 марта.

Отмечается, что неясно, подразумевались ли под этим действия российских разведгрупп 16 марта или же это были новые операции 17 марта.

Купянское направление

На рубеже Купянск – Сватово – Кременная 17 марта продолжались позиционные бои, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Бои в районе Купянска

17 марта российские войска безуспешно атаковали на Сиверском направлении (к северо-востоку от Бахмута). В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили наступление россиян в районе Раздоловки Донецкой области.

Бахмутское направление

Карта боев в районе Бахмута

17 марта линия фронта в районе Бахмута не изменилась. Позиционные бои продолжались в районе Богдановки, Ивановского, к востоку от Часова Яра, в районе Клещиевки, Шумов и Пивденного.

Авдеевское направление

Карта продвижения ВС РФ к западу от Авдеевки

ВС РФ недавно незначительно продвинулись к северо-западу и западу от Авдеевки. Геолоцированные кадры, опубликованные 16 марта, показывают, что оккупационная группировка недавно продвинулась к северо-западу от Тоненького, а один из российских военных блоггеров заявил, что войска РФ продвигались по улице Центральной в поселке.

Геолоцированные кадры за 16 марта указывают и на то, что российские войска недавно продвинулись в центральную часть Орловки (северо-запад от Авдеевки). Позиционные бои продолжались северо-восточнее Авдеевки под Александрополем; северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердычей и Орловки; западнее Авдеевки в районе Тоненького; и к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Донецк

И российские, и украинские войска недавно продвинулись на передовой в районе Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев. На геолоцированных кадрах, опубликованных 14 марта, видно, как подразделения российской 39-й мотострелковой бригады Тихоокеанского флота наносят удары по украинским позициям к югу от Новомихайловки, что свидетельствует о продвижении ВСУ в этом районе.

Геолоцированные кадры за 17 марта показали, что российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Марьинки (к западу от Донецка). Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки, Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Граница Донецкой и Запорожской областей

Марьинка на карте

Российский "военкор" заявил, что ВС РФ наступают в районе Малиновки (к юго-западу от Великой Новоселки). Минобороны РФ заявило, что отражены атаки в районе Водяного, Владимировки и Урожайного.

Сообщается, что 17 марта российские войска захватили Мирное (к северо-востоку от Работино) на фоне продолжающихся позиционных боев на западе Запорожской области. По данным российских источников, Мирное захватили после вытеснения украинских сил из населенного пункта.

Российский "военкор" заявил о продвижении войск в районе Работино и Вербового.

Крынки

17 марта позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области, в частности в районе Крынок и Антоновского моста. Российские источники сообщили о вылазке на первый берег Днепра в неустановленном месте на прошлой неделе.

Напомним, что, по данным DeepState, ВС РФ продвинулись возле Орловки и Вербового.

Также сообщалось, что ночью 18 марта было 9 прилетов по промышленным объектам в Кировоградской области.