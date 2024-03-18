"Там нет президента": в Офисе президента Украины прокомментировали выборы в РФ

Михаил Подоляк назвал Путина не легитимным и заявил, что в России нет избирательного процесса как такового и прогнозирует "классическую кровавую диктатуру".

В Российской Федерации не существует выборов, ведь там отсутствует конкурентная политика, политический процесс, альтернативы, свобода слова и дискуссии. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "24 канала".

По его словам, речь идет о признаках демократичности, которые должны сопровождать весь избирательный процесс.

"Это классическая авторитарная, или даже уже такая страна, которая переходит в тоталитарную диктаторскую систему управления. Безусловно, там нет ничего, что можно назвать любым демократическим словом. Там нет президента", — констатировал Подоляк.

Советник руководителя ОП считает, что Владимир Путин — не легитимный.

"Более того, этот субъект, по фамилии Путин не является легитимным, на мой взгляд. Там нет избирательного процесса. И там ничего не будет до момента обвала этой системы. Это будет классическая кровавая диктатура. Исторически мы это неоднократно видели", — резюмировал Подоляк.

Предоставляем, 18 марта пресс-секретарь немецкого правительства Кристиане Гофман заявила, что Германия не признает легитимной победу действующего президента Владимира Путина. По ее словам, выборы в РФ были "ни свободными, ни честными", а избирательная кампания характеризовалась "атмосферой запугивания". Гофман сообщила, что канцлер Олаф Шольц Путина не приветствовал.

Напомним, Фокус собрал реакции западных стран на переизбрание Владимира Путина в одном материале.