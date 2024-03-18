Угрозы Путина "санитарной зоной": эксперты оценили шансы РФ захватить новые территории Украины

Президент РФ предпочел лучше угрожать украинцам "санитарной зоной", чем объяснить своим гражданам, как так случилось, что в России один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы.

У России не хватит сил даже на захват Харькова, не то что уже на захват других приграничных к РФ регионов для создания так называемой "санитарной зоны". Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По мнению Мусиенко, Путин предпочел лучше угрожать украинцам "санитарными зонами", чем объяснить россиянам, как так случилось, что один за другим из-за атак БпЛА взрываются и горят нефтеперерабатывающие заводы в России.

"После выборов относительно намерений Москвы концептуально ничего не меняется. Путин вышел к прессе и повторил то, что говорил ранее. Значительно удобнее рассказывать о "санитарных зонах", чем объяснять, как так получилось, что российская ПВО не справляется с угрозами и только за последнее время были прилеты на 13 нефтеперерабатывающих заводах", — заявил Мусиенко.

Он добавил, что в риторике российских властей ничего не меняется — все то же самое — уничтожить украинскую государственность.

В свою очередь обозреватель Александр Коваленко отметил, что Россия не сможет создать "санитарную зону" в Украине, о которой говорит Путин, потому что у нее не хватит сил.

"На данном этапе сил нет. Они могут только террористические атаки осуществлять, а не полноценно захватывать большие территории. На Харьков им не хватит сил и средств, даже после мобилизации", — отметил эксперт.

Напомним, что Путин во время выступления в своем избирательном штабе 17 марта, отвечая на вопрос о необходимости захвата Харьковской области Украины, отметил, что в случае продолжения нападений Россия создаст "санитарную зону" на большей части украинской территории для обеспечения безопасности российской территории.

В ОП ответили на слова Путина о "санитарной зоне" в Украине. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, заявление российского президента — это прямое свидетельство того, что РФ не готова жить в современных общественно-политических отношениях и учитывать суверенные права других стран.