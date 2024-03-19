Мобилизация в Украине: нардеп рассказал, будет ли бронь у мужчин с заплатой выше 35 тысяч грн (видео)

По словам Романа Лозинского, представители монобольшинства хотят ввести бронирование для граждан с доходами более 35 тысяч гривен, однако неизвестно, наберет ли данная инициатива достаточно голосов в парламенте.

В Украине рассматривают возможность бронирования от мобилизации мужчин, которые получают зарплату выше 35 тысяч гривен и платят соответствующий налог. О вероятности реализации данной инициативы рассказал депутат от партии "Голос" Роман Лозинский в эфире телемарафона.

Нардеп отметил, что на данный момент представители монобольшинства планируют ввести бронь для граждан с определенным уровнем доходов.

"Они хотят, чтобы был такой финансовый ценз, но скажу вам так: наберет ли 226 (голосов — ред.) такое предложение в парламенте, имею очень большие сомнения", — заявил он.

Лозинский также подчеркнул, что на данный момент рассмотрено 800 из 4000 поправок к закону о мобилизации. Кроме того, по его словам, в дни рассмотрения народные депутаты иногда возвращаются к тем поправкам, которые уже были отклонены.

Лозинский о бронировании военнообязанных

Экономическое бронирование от мобилизации: что известно

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью от 12 марта заявил, что на данный момент обсуждаются две модели экономического бронирования.

По его словам, модель, предложенная Офисом президента, предусматривает установку порога в 35 000 гривен. При этом модель, которую разрабатывает комитет по вопросам экономического развития, предлагает взимание дополнительного военного сбора за каждого забронированного человека, независимо от его должности, заработной платы или иных критериев.

Позже, 14 марта, Дмитрий Наталуха сообщил, что до конца марта в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании от мобилизации.

В свою очередь исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно 15 марта заявил, что в Украине значительное количество граждан получают заработную плату свыше 35 тысяч гривен. Это, в частности, относится к представителям менеджерских позиций, таким как руководители отделов или директора, а также многим рабочим специальностям.