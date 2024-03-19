Европейским членам НАТО не хватает €56 млрд для выполнения оборонных обязательств, — СМИ

Наибольший дефицит показала Германия, которая в 2023 году потратила на €14 млрд меньше, чем надо. Далее в списке идут Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд).

Европейские государства, которые входят в блок НАТО, не могут перекрыть целевой показатель расходов на оборону в 2% от ВВП в размере 56 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times.

Исследование показало, что есть значительное количество государств ЕС, которые больше всего не достигают цели НАТО по расходам на оборону, чтобы достичь 2 процентов валового внутреннего продукта. Наибольший дефицит показала Германия. Страна в 2023 году потратила на €14 млрд меньше, чем надо. Далее в списке идут Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд).

Попытки участников альянса увеличить расходы на оборону в ответ на полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины усиливает бюджетное давление в Европе. Это происходит в период низкого роста и в то время, когда многие страны усиливают свои фискальные планы. Экономисты говорят, что это усложнит преодолеть такой разрыв тем, кто отстает.

Самый большой дефицит по стоимости, как показывают данные исследовательского учреждения Ifo, наблюдался в Германии, которая в прошлом году потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем требовалось для достижения контрольного показателя. Берлину удалось вдвое сократить этот разрыв за последнее десятилетие с поправкой на инфляцию, полностью планируется сократить его в этом году.

Следующие по величине дефициты в Европе составили 11 млрд евро в Испании, 10,8 млрд евро в Италии и 4,6 млрд евро в Бельгии. Эта тройка в прошлом году была среди шести стран ЕС с долгом более 100 процентов ВВП. Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке — 7,2 процента, а расходы на проценты в этом году вырастут более 9 процентов государственных доходов.

Разница между расходами на оборону и целевым показателем НАТО в 2% ВВП (млрд евро) Фото: Институт экономических исследований IFO

Марсель Шлеппер, экономист Ifo, объяснил, что государства с высоким уровнем долга и высокими процентными расходами не получили возможности для увеличения долга.

"Единственный реальный способ сделать это — сократить расходы в других сферах", — пояснил он.

Напомним, 18 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи Украине. Генсек Альянса отметил, что Россия преследует имперские амбиции. Это побуждает партнеров Украины усилить жизненно важную поддержку.