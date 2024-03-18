Войска НАТО уже в Украине: СМИ раскрыли ключевые задачи армии Альянса

По словам журналистов, НАТО помогает Украине практически во всех возможных сферах — от поставок оружия и информации относительно российских целей до обучения тысяч украинских военных в Европе.

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Военные НАТО уже находятся в Украине для контроля над вооружениями, проведения разведывательных операций и обучения. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Предложение Франции о вероятности отправки солдат против России открывает масштабную дискуссию. В то же время в стране, которая подвергается российской агрессии, по информации издания, уже есть солдаты Атлантического альянса. НАТО помогает Украине практически во всех возможных сферах: от поставок оружия и информации о российских целях до обучения тысяч украинских военных в Европе.

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Журналисты вспомнили заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войска в Украину. Пока французский президент не выступил с соответствующим предложением, никто не решался предложить солдатам Атлантического альянса ехать в Украину.

Война России против Украины и заявления Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял окружению, что ему придется принять решение об отправке войск в Украину в 2024 году. По информации издания Le Monde, политик выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в Украине, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение российских захватчиков, которое "идет в тупик".

Макрон рассказал, будут ли войска Франции на украинской территории. По словам французского президента, Запад установил слишком много преград, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль не одержал победы в войне. Париж готов принять для этого все необходимые меры.

Французский лидер отметил, что глава Кремля сейчас живет в плену авторитаризма и репрессий. Россия в последние годы решила стать государством, которое дестабилизирует мир. По его словам, неуместно угрожать Франции ядерным оружием, поскольку у страны есть средства для ответа.

Напомним, 18 марта стало известно, что на территории Румынии строят крупнейшую базу НАТО в Европе В целом она может разместить 10 тысяч военных.