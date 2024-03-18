Війська НАТО вже в Україні: ЗМІ розкрили ключові завдання армії Альянсу

За словами журналістів, НАТО допомагає Україні практично у всіх можливих сферах — від постачання зброї та інформації стосовно російських цілей до навчання тисяч українських військових у Європі.

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Військові НАТО вже перебувають в Україні для контролю над озброєннями, проведення розвідувальних операцій та навчання. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

Пропозиція Франції щодо ймовірності відправлення солдатів проти Росії відкриває масштабну дискусію. Водночас в країні, яка зазнає російської агресії, за інформацією видання, вже є солдати Атлантичного альянсу. НАТО допомагає Україні практично у всіх можливих сферах: від постачання зброї та інформації про російські цілі до навчання тисяч українських військових у Європі.

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Журналісти пригадали заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості відправлення війська до України. Доки французький президент не виступив з відповідною пропозицією, ніхто не наважувався запропонувати солдатам Атлантичного альянсу їхати до України.

Війна Росії проти України та заяви Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон заявляв оточенню, що йому доведеться ухвалити рішення щодо відправки військ в Україну у 2024 році. За інформацією видання Le Monde, політик висловив занепокоєння погіршенням ситуації в Україні, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення російських загарбників, яке "йде в глухий кут".

Макрон розповів, чи будуть війська Франції на українській території. Зі слів французького президента, Захід встановив занадто багато перепон, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль не здобув перемоги у війні. Париж готовий вжити для цього усіх необхідних заходів.

Французький лідер зазначив, що очільник Кремля нині живе у полоні авторитаризму та репресій. Росія останніми роками вирішила стати державою, що дестабілізує світ. З його слів, недоречно погрожувати Франції ядерною зброєю, оскільки у країни є засоби для відповіді.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що на території Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі Загалом вона може розмістити 10 тисяч військових.