До конца марта Украина получит половину из обещанного ЕС миллиона снарядов, — Еврокомиссия

В Украину в 2024 году, как заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам, планируется отправить 1 миллион артиллерийских снарядов.

До конца марта количество поставленных в Украину боеприпасов от Европейского Союза достигнет примерно 500 тысяч. Об этом заявил Петер Стано, представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам, во время брифинга в Брюсселе 19 марта.

Он отметил, что цели остаются неизменными. В этом году, по словам чиновника, в Украину планируется отправить 1 миллион артиллерийских снарядов.

"По разрезу, который мы считаем, скорее, до конца марта, это будет около полумиллиона", — сказал Стано.

Спикер добавил, что до конца этого месяца миллион боеприпасов предоставить не удастся. Стано все же заверил, что Украине предоставят более миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы.

Боеприпасы от ЕС для Украины

Европейский Союз, как информирует агентство Bloomberg, стремится увеличить поставки боеприпасов в Украину. Экономическое сообщество намерено компенсировать задержки в поставках достижением цели по отправке 1 млн артиллерийских снарядов.

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии, заявил, что в прошлом году европейское сообщество согласовало конечные сроки, но Украина смогла получить только треть боеприпасов. Еще 30% от миллиона украинские войска должны получить до марта 2024 года. Эстонский чиновник отметил, что его коллеги должны взять на себя соответствующие обязательства найти боеприпасы или финансирование их производства для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получила от ЕС меньше половины обещанных снарядов. Он отметил, что ЕС еще не передал Украине миллион снарядов. При этом он отметил, что ситуация в стране в целом "сложная, но контролируемая".

Напомним, 19 марта Германия анонсировала военную помощь на €500 млн для Украины. Украина, как заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время заседания в формате "Рамштайн", также получит 10 000 артиллерийских снарядов из запасов Бундесвера.