ЕС не может передать Украине 1 млн боеприпасов: как чиновники будут решать проблему, — СМИ

По словам журналистов, в прошлом году ЕС согласовал крайние сроки, однако Украину получила только треть боеприпасов. Еще 30% от миллиона Киев должен получить к марту 2024 года.

Related video

Европейский Союз стремится увеличить поставки боеприпасов в Украину. Так, надо компенсировать задержки в достижении цели по отправке 1 млн артиллерийских снарядов. Об этом пишет издание Bloomberg.

Как рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в прошлом году ЕС согласовал крайние сроки, однако Украину получила только треть боеприпасов. Еще 30% от миллиона Киев должен получить к марту 2024 года.

Певкур считает, что его коллеги должны взять на себя обязательство найти снаряды или финансирование их производства для Украины. По его словам, что по крайней мере семь стран ЕС, включая Польшу и Скандинавские государства, готовы выделить больше денег, чтобы достигнуть ранее обозначенной цели. Даже если Евросоюз не успеет выполнить обещание в срок, то новые деньги означают, что в конечном итоге снаряды будут доставлены в Украину.

По словам неназванных дипломатов, количество боеприпасов, отправляемых в Украину, может увеличиться, если министры обороны стран ЕС решат учитывать двусторонние взносы, разрешат делать заказы за рубежом или изменят внутренние сроки возмещения. Также существует стремление отдать приоритет поставкам в Украину перед другими экспортными направлениями. Однако даже такие изменения вряд ли поможет блоку достигнуть цели.

При этом Певкур указал на оценки ЕС, согласно которым в этом году блок намерен произвести до 1,4 миллиона боеприпасов. Это означает, что темпы производства будут ускорены.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов. Руководитель концерна Армин Паппергер отметил, что компания в 2023 году получила заказ на сумму более 10 млрд евро для Бундесвера и для Украины. А в этом году эта сумма возрастет до 15 млрд.