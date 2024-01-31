ЄС не може передати Україні 1 млн боєприпасів: як чиновники вирішуватимуть проблему, — ЗМІ

За словами журналістів, торік ЄС узгодив крайні строки, проте Україна отримала лише третину боєприпасів. Ще 30% від мільйона Київ має отримати до березня 2024 року.

Related video

Європейський Союз прагне збільшити поставки боєприпасів в Україну. Так, треба компенсувати затримки в досягненні мети з відправлення 1 млн артилерійських снарядів. Про це пише видання Bloomberg.

Як розповів міністр оборони Естонії Ханно Певкур, торік ЄС узгодив крайні строки, однак Україна отримала лише третину боєприпасів. Ще 30% від мільйона Київ має отримати до березня 2024 року.

Певкур вважає, що його колеги повинні взяти на себе зобов'язання знайти снаряди або фінансування їх виробництва для України. За його словами, що принаймні сім країн ЄС, включно з Польщею і Скандинавськими державами, готові виділити більше грошей, щоб досягти раніше визначеної мети. Навіть якщо Євросоюз не встигне виконати обіцянку вчасно, то нові гроші означають, що зрештою снаряди будуть доставлені в Україну.

За словами неназваних дипломатів, кількість боєприпасів, що відправляються в Україну, може збільшитися, якщо міністри оборони країн ЄС вирішать враховувати двосторонні внески, дозволять робити замовлення за кордоном або змінять внутрішні терміни відшкодування. Також існує прагнення віддати пріоритет поставкам в Україну перед іншими експортними напрямками. Однак навіть такі зміни навряд чи допоможуть блоку досягти мети.

При цьому Певкур вказав на оцінки ЄС, згідно з якими цього року блок має намір виробити до 1,4 мільйона боєприпасів. Це означає, що темпи виробництва будуть прискорені.

Раніше повідомлялося, що Rheinmetall побудує новий завод із виробництва боєприпасів. Керівник концерну Армін Паппергер зазначив, що компанія у 2023 році отримала замовлення на суму понад 10 млрд євро для Бундесверу і для України. А цього року ця сума зросте до 15 млрд.