Спикер Палаты представителей Джонсон убежден, что вся иностранная помощь должна предоставляться в долг, а не напрямую.

Представители Республиканской партии в американском Конгрессе серьезно изучают перспективу частичного оформления помощи Украине как кредит. Об этом идет речь в материале издания Politico.

Авторы статьи отмечают, что эту идею обсуждают уже не первую неделю, ее вдохновили недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа, согласно которым вся иностранная помощь США, не только Украине, должна предоставляться не напрямую, а в долг.

К тому же в материале отмечается, что такой вариант с кредитом серьезно рассматривает Палата представителей, где уже несколько месяцев не могут решить вопрос о голосовании за помощь Украине.

Часть республиканцев выразили поддержку этой идее и предложили ее на спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. Последний, по информации людей, приближенных к переговорному процессу, заявил, что нужно проверить целесообразность этого предложения вместе с представителями Республиканской партии. В случае одобрения идеи ее можно начать реализовывать.

Эксперты ожидают, что эта идея по кредиту станет жизнеспособным вариантом для республиканцев, которые уже не один месяц не могут решить этот сложный вопрос. При проведении дебатов сторонникам политики обороны, которые решили сделать все, чтобы президент РФ Владимир Путин не победил в Украине, пришлось столкнуться с консерваторами, которые являются сторонниками Трампа. Именно они против отправки денег Украине, потому что американская граница продолжает "находиться в руинах", а сумма государственного долга превышает 34 триллиона долларов. Именно поэтому, отмечает издание, представители Республиканской партии изучают вариант структурирования кредитного соглашения.

Напомним, что 20 октября президент США Джо Байден подал запрос на выделение 60 миллиардов долларов, причем львиная доля этих средств вернется обратно в американскую оборонно-промышленную базу.

Кроме того, 13 марта глава Белого дома назвал недостаточной помощью выделение 300 миллионов долларов Украине и призвал Сенат в конце концов проголосовать за 60 миллионов долларов помощи Киеву.