До вечера общались жестами, потому что ничего не слышали: трое бойцов ВСУ выстояли против 60 оккупантов

Из бойцов осталось таких, что могли вести бой трое. Оккупанты атаковали в несколько волн, и их было около 60.

Видео, где один боец ВСУ сдерживает вражеский штурм под Бахмутом, спокойно отбиваясь гранатами от врага, который преобладал в количестве, облетело сети. Впоследствии стало известно, что Герой выжил, но получил ранения. Им оказался 24-летний боец родом из Черновцов, командир отделения 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Тарас Соколик. О боях на той позиции он рассказал "Цензор.НЕТ".

Сейчас защитник уже прошел лечение и реабилитацию, вернулся в бригаду и продолжает защищать страну.

Вести бой могли только трое

Тот день, когда его группу бесконечно штурмовали, он помнит очень четко. Это было на Бахмутском направлении.

"Мы имели перехват, что противник планирует штурмовать наши позиции в направлении Берестового. Чтобы противостоять этому, мы собрали два разведывательных отделения. В первом старшим был я, во втором — "Синдбад". Должны были осуществить штурм, но противник на два дня быстрее начал контрнаступление. Пока мы шли на наши позиции, откуда должны были выступать, одну позицию потеряли. Вот-вот должна была упасть еще одна", — рассказывает Тарас.

По его словам, позиция располагалась вблизи железнодорожных путей — противник был с другой стороны. Украинских защитников было шестеро, и они должны были перейти пути, что означало попасть фактически в окружение.

"Когда мы зашли на Зозулю-1, увидели раненую пехоту. Оказали им помощь. Я понимал, что у меня есть задача занять Зозулю-2 и по возможности отштурмовать Кума (позиция ВС РФ — ред.). Три позиции нужно было защитить. Я уже знал, что во второй группе "Синдбад" был ранен в ногу. И еще один его боец получил ранение. Оба были небоеспособны — ходить не могли. По факту таких, что могли вести бой, нас осталось трое. Это была жесть", — рассказал защитник.

Тарас Соколик

Он говорит, что на позицию они зашли в полдень, а выйти смогли ночью во время танкового и артиллерийского обстрела врага. БК у них было достаточно, но его решили экономить.

"Мы дошли до Зозули-2, когда в воздухе над нами разорвалась граната противника. Передо мной шли ребята — их не задело. Только поконтузило. Мне осколки пошли по плечу. Но фартануло. Плечо когда-то было сломано, в нем пластина стоит. Так все пошло по пластине. Уже потом, когда сделали рентген, увидели, что металл согнулся", — вспоминает Тарас Соколик.

Они остались на позиции Зозуля-1 почти в окружении. Оккупанты штурмовали, а бои иногда велись на расстоянии от 7 до 10 метров. Было перебрасывание гранатами.

Пели россиянам "Червону руту" и трижды бросали раненого

Бойцы были истощены и время от времени перекрикивались с оккупантами и даже пели им "Червону руту".

"Наш раненый запел. Мы его забросили в более защищенное место. Он предложил: "Хотя от меня толку мало сейчас, давайте буду хотя бы заряжать вам патроны". Ребята отстреливались и бросали ему пустые магазины. И кто-то попал ему по носу. Он обиделся: "Нет. Я передумал заряжать. Вы, похоже, хотите меня задвохсотить. Лучше посплю". Вслед за ним подхватили все: "Ты признайся мне", — рассказал военный.

Он добавил, что раненого собрата они смогли эвакуировать только ночью, и то его трижды бросали с носилок на землю, из-за чего он вынужден был встать и пойти собственными ногами.

"Положили на носилки. Перелезаем через колеи. А там ямы от ФАБов. И все падаем в ту яму. Ребята, трехсотый на них. Мы все четверо на него. Синдбад кричит: "Я вас научу медицине! Будете у меня ишачить постоянно. Чего меня перевернули?" Три раза мы его переворачивали. В результате он не выдержал, встал и сам ушел", — рассказывает защитник.

Тарас Соколик

По его словам, они отступили с позиции в темноте и отойти на другую сторону пути, где они смогли закрепиться. Позицию они там держали полсуток. Фактически это делали трое бойцов, а атаковали их около 60 оккупантов в несколько накатов.

"Когда мы туда зашли и по нам и танчик работал, и миномет, и "Грады", я уже сам начал сомневаться, удастся ли нам отчеты выйти. Было ощущение, что все там и останемся. Горькие слезы накатывались. Говорили с ребятами. Сами себя веселили. Вспоминали хорошее. Я там был старший группы — все на меня смотрели. Как-то я учил одного — никогда не лови панику. А как ловишь — смотри на более опытного человека и повторяй за ним то, что он делает. Я знал: если я потеряю боевой дух, то и ребята тоже.

Тарас Соколик

Все были контужены, поэтому общались жестами

Тарас рассказывает, что во время боя после работы по ним танка он перестал слышать на одно ухо. Бойцы прятались в окопах, а после очередного прилета его просто забрасывало бревнами из окопа.

"Бревна все разлетелись. Одна зацепила меня за броник со спины. Как будто под броник мне зашло то бревно. Я как черепаха барахтался, не понимал, что произошло. И выбраться не мог. Побратим откопал. И тогда понял, что наглухо глухой. Большинство тех, кто был со мной, получили контузии. Ближе к вечеру мы уже жестами общались, потому что ничего не слышали. Но с нами случилось вечером счастье — в траншее мы нашли пачку сигарет. Это была сказка. Джекпот, который указывал нам, что мы должны победить", — рассказал защитник.

Боец рассказывает, что были случаи, что накануне штурма у него срабатывала интуиция о чем-то нехорошем, и его заменяли на другого бойца. Он мечтает, чтобы война закончилась, и он вернулся домой и создал семью.

"Я хочу жить по всей Украине. Хотел бы увидеть Донецк, Северодонецк. Я очень хочу когда-то приехать и в Мариуполь. Красивый город... Был. У меня дома куча друзей, которые раньше говорили: если будет нужно, я пойду воевать. Сейчас у них есть необходимость, но они почему-то не идут. И ничего полезного не делают, не волонтерят, не помогают. Коэффициента полезного действия от них нет. Вот их как раз не хватает", — говорит Тарас Соколик.

Напомним, что десять вражеских штурмовиков пытались захватить позицию, которую удерживал только один украинский воин. Их командир не сдерживал эмоций, когда понял, что операция проваливается.