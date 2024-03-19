В Житомире прохожий с кулаками набросился на работника ТЦК: полиция нашла нападавшего (видео)

Как рассказывает военный, он шел по улице и никого не трогал. 33-летний мужчина сначала начал ругаться, а дальше пытаться ударить.

В Житомире на улице города мужчина с кулаками набросился на работника ТЦК. Видео нападения 14 марта выложили в социальных сетях. Личность нападавшего установили. По факту хулиганских действий в отношении военнослужащего ТЦК и СП полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам пресс-секретаря Житомирского районного управления полиции Марины Витвицкой, после обнародования видео, где неизвестный мужчина толкает и бросается с кулаками на мужчину в военной форме, в полицию с заявлением через несколько дней после инцидента обратился военный.

"Принятыми поисково-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность причастного к событию — им оказался 33-летний горожанин. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели Житомирского районного управления полиции в рамках открытого уголовного производства. Предварительная правовая квалификация по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство ", — сказала Марина Витвицкая.

По словам военного, 33-летний нападающий начал агрессивно вести себя только увидев людей в военной форме, которые шли по улице.

"Я не знаю, что заставило этого человека так к нам отнестись. Мы просто шли мимо и никого не трогали, мы даже там никого не останавливали. Мы шли мимо него, он начал к нам нецензурно выражаться. Я остановился возле него и обратился, что мол "будь тише", на что человек отреагировал еще хуже", — пояснил сотрудник ТЦК, потерпевший.

Напомним, что в территориальном центре комплектования на Закарпатье работники военкомата избили парня, который якобы незаконно собирался пересечь государственную границу. Из-за издевательств тот пытался покончить с собой.

Ранее украинка отомстила мужу за измену и "сдала" его работникам ТЦК. Те приехали и "мобилизовали" его прямо с рабочего места.