"Игры в квача" с ТЦК во Львове: в военкомате объяснили, почему ловили мужчину (видео)

Львовяне сняли, как мужчина в штатском убегал от военных, а позже его затащили в бус. В ТЦК заявили, что он испугался и начал убегать, отказавшись показывать документы.

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На улицах Львова работники ТЦК ловили мужчину. Кадры с места событий 19 марта опубликовали в Telegram-канале с местными новостями "Львовыч".

"Игры в квача с участием, вероятно, представителей ТЦК снова заметили во Львове. Сообщают, что на Черновола несколько мужчин в военной форме догоняли мужчину, который пытался от них убежать", — говорится в публикации.

Когда работники военкомата бежали за неизвестным, вдоль дороги ехал бус. Авторы контента предположили, что он принадлежит ТЦК и военные приехали на нем.

Позже появилось видео, на котором пойманного мужчину силой сажают в бус.

Реакция ТЦК

Инцидент с "играми в квача" на улицах Львова прокомментировала пресс-служба областного ТЦК. Она заверила, что обнародованные в сети кадры "изучаются".

"По состоянию на сейчас известно, что мужчина призывного возраста при встрече с работниками ТЦК начал убегать. Когда его догнали, отказался показывать военно-учетные документы. В конце концов прошел в один из районных территориальных центров комплектования, где были проверены его данные. Претензий к работникам ТЦК мужчина не имеет. Свой побег объяснил обычным страхом", — отметили в военкомате.

Украинцев призвали не игнорировать просьбы показать свои документы, не оскорблять военных и не убегать от них.

Пост пресс-службы Львовского областного ТЦК от 19 марта Фото: Скриншот

Напомним, заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук рассказал, как можно ускорить мобилизацию в Украине. Он предложил разрешить бригадам самостоятельно ловить уклонистов.

В Тернополе осудили мужчину, который проигнорировал "боевую повестку". По словам военнообязанного, его забрали с улицы в ТЦК, провели "поверхностно" медосмотр и хотели мобилизовать.