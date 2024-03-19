"Не готов убивать": украинец обвинил ВВК в ненадлежащем осмотре и избежал мобилизации

Мужчина рассказал, что его забрали с улицы, "поверхностно" осмотрели и хотели мобилизовать. Он заявил, что "морально не готов" служить.

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В Украине наказали уклониста, который проигнорировал "боевую повестку". Ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Об этом известно из приговора Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области от 12 марта.

Обвиняемый — украинец, который воспитывает одного несовершеннолетнего ребенка и работает техником-строителем на ФЛП. Мужчина стоял на учете как военнообязанный и 3 июня 2023 года получил заключение ВВК о пригодности к службе. Права на отсрочку от мобилизации у него не было.

В тот же день, 3 июня, строителю выдали "боевую повестку" с вызовом на 8 июня. Однако в назначенный день призывник в ТЦК не прибыл, что квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде украинец признал вину и рассказал, как получил повестку. По словам мужчины, к нему на улице подошли военные и представились работниками ТЦК, после чего отвезли в военкомат.

Впоследствии его и еще одного военнообязанного отвезли на медосмотр в Подволочиск. Там обвиняемого признали годным, но он утверждает, что осмотр был проведен "поверхностно" и состояние его здоровья на самом деле не проверяли.

Кроме того, уклонист заявил о ложности заключения ВВК. По его словам, в справке не указано, что он имеет варикоз, проблемы со спиной и хронические заболевания. Несмотря на уверенность, что медосмотр был проведен ненадлежащим образом, его результаты строитель не оспаривал.

Украинец признал, что проигнорировал выданную ему "боевую повестку". Он объяснил, что "морально не готов" проходить службу, "не готов убивать" и "не умеет пользоваться оружием".

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук предложил "надежный способ", который позволит ускорить мобилизацию в Украине. Идея заключается в том, чтобы бригады могли самостоятельно искать уклонистов.

Юрист Ростислав Кравец рассказал, как могут наказать работника ТЦК за задержание военнообязанных и их удержание в военкомате.