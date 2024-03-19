"Не готовий убивати": українець звинуватив ВЛК в неналежному огляді й уникнув мобілізації

Чоловік розповів, що його забрали з вулиці, "поверхнево" оглянули та хотіли мобілізувати. Він заявив, що "морально не готовий" служити.

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В Україні покарали ухилянта, який проігнорував "бойову повістку". Найближчі кілька років він проведе за ґратами. Про це відомо з вироку Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 березня.

Обвинувачений — українець, який виховує одну неповнолітню дитину та працює техніком-будівельником на ФОП. Чоловік стояв на обліку як військовозобов’язаний і 3 червня 2023 року отримав висновок ВЛК про придатність до служби. Права на відстрочку від мобілізації в нього не було.

Того ж дня, 3 червня, будівельнику видали "бойову повістку" з викликом на 8 червня. Однак у призначений день призовник у ТЦК не прибув, що кваліфікували як ухилення від призову.

На суді українець визнав вину та розповів, як отримав повістку. За словами чоловіка, до нього на вулиці підійшли військові та представилися працівниками ТЦК, після чого відвезли у військкомат.

Згодом його та ще одного військовозобов’язаного відвезли на медогляд у Підволочиськ. Там обвинуваченого визнали придатним, але він стверджує, що огляд був проведений "поверхнево" і стан його здоров’я насправді не перевіряли.

Ухилянт заявив про неправдивість висновку ВЛК. За його словами, у довідці не вказано, що він має варикоз, проблеми зі спиною та хронічні захворювання. Попри впевненість, що медогляд був проведений неналежно, його результати будівельник не оскаржував.

Українець визнав, що проігнорував видану йому "бойову повістку". Він пояснив, що "морально не готовий" проходити службу, "не готовий убивати" й "не вміє користуватися зброєю".

Чоловіка визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук запропонував "надійний спосіб", який дозволить пришвидшити мобілізацію в Україні. Ідея полягає в тому, щоб бригади могли самостійно шукати ухилянтів.

Юрист Ростислав Кравець розповів, як можуть покарати працівника ТЦК за затримання військовозобов’язаних і їх утримання у військкоматі.