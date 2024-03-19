Бригади мають самі шукати ухилянтів: в "Азові" запропонували "прискорити" мобілізацію

Заступник командира бригади Сергій Цісарук зазначив, що, із огляду на рівень підготовки, досвід і оснащення деяких підрозділів, щотижня можна мобілізувати по 100 здорових чоловіків. Залучення бойових офіцерів до процесу запобігатиме будь-яким корупційним ризикам.

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Заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук запропонував новий метод "прискорення" мобілізації. У своєму акаунті в соцмережі X він заявив, що бійці самі повинні шукати громадян, які ухиляються від мобілізації.

За його словами, бригада має отримувати списки ухильників від ТЦК і самостійно займатися пошуком ухильників. Це, на думку Цісарука, значно підвищить ефективність процесу мобілізації, оскільки бійці бригади зацікавлені в збільшенні чисельності й не будуть піддаватися на хабарі.

"Якщо це завдання поставити бригадній роті розвідки, то з рівнем підготовки, досвідом і оснащення, яке в них є, буде десь сотня на тиждень, і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час тікали від поранених ветеранів, що служать у ТЦК", — пише Цісарук.

Нагадаємо: голова РНБО України Олексій Данілов заявив, що в основі закону про мобілізацію має бути закладений принцип справедливості — ті, хто зараз на фронті, потребують відпочинку.

Також повідомлялося, що в Раді розповіли, чи заборонять ухилянтам керувати автомобілями.