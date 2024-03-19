Принудительная мобилизация: как могут наказать работников ТЦК за силовое задержание мужчин (видео)

Адвокат Ростислав Кравец отметил, что инцидент с волонтером во Львове, которого задержали, посадили в бус и доставили в ТЦК, можно квалифицировать как похищение, за которое предусмотрено наказание от 12 лет заключения.

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Принудительное задержание гражданских при вручении повестки работниками ТЦК в очередной раз всколыхнуло интернет-сеть. Имеют ли право на такие действия работники ТЦК и какие права у задержанного, рассказал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он так же, как пользователи соцсетей, где было размещено очередное видео о принудительном задержании гражданского, которого заталкивают в "бусик", назвал такие действия сотрудников ТЦК похищением человека.

"Закон говорит о том, что у представителей ТЦК нет полномочий проверять документы, задерживать людей. Более того, куда-то доставлять и удерживать. Формально — это похищение человека, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 лет с конфискацией имущества", — отмечает Кравец.

И добавляет, что у работников ТЦК есть право вручать повестки законным способом. При этом, как отмечает адвокат, если человека таким образом захватили, он может требовать от работников ТЦК вызвать полицию, составить протокол об административном задержании и предоставить бесплатного адвоката.

"Без этого никаких документов не подписывать и никаких действий не совершать, пока не прибудут представители полиции и не составят соответствующие протоколы", — акцентирует внимание Кравец.

Кроме того, по словам адвоката, у задержанного таким образом гражданина также есть право требовать приезда представителя Государственного бюро расследования (ГБР).

В свою очередь в правоохранительных органах, которые расследуют производства, связанные с деятельностью ТЦК, сообщают, что судебных приговоров, где бы фигурировали жесткие задержания, пока нет.

Что случилось

В пятницу, 15 марта, во Львове пятеро мужчин в военной форме силой затолкали гражданского в микроавтобус. На ситуацию уже отреагировал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, который в официальном телеграм-канале отметил, что возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника представителями ТЦК.

"Тогда Тарана Кирилла насильно, с применением физической силы, с нанесением телесных повреждений, порвав куртку, брюки, разбив очки и телефон, работники Шевченковского РТЦК и СП задержали на улице, запихнули в бус и доставили в помещение по ул. Лемковская, 28, Львов, для прохождения ВВК", — говорится в сообщении.

Жена задержанного рассказывает, что повестку на месте ее мужу не вручили. От прохождения ВВК львовянин отказался, ведь не имел при себе медицинских документов, удостоверяющих заболевания, однако отказ не приняли.

Уже в 02:15 16 марта Кириллу Тарану выписали повестку. По словам женщины, сейчас ее мужа удерживают в воинской части в Ривному.

Комментарий Львовского областного ТЦК

Упомянутое событие прокомментировали во Львовском областном ТЦК, чьи подчиненные фигурируют на видео задержания мужчины на одной из львовских улиц.

"Как выяснилось позже, этот гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. При смене места жительства в 7-дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время отказался от прохождения ВВК", — сообщила служба связей с общественностью Львовского ТЦК.

Работники центра призвали общественность прекратить манипуляции относительно упомянутого случая и не накладывать "тень" на сотрудников ТЦК. В комментарии они рассказали, что все военнослужащие, которые изображены на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды.

"Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья. Это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, которые потеряли свое здоровье, защищая Украину", — отметили в областном центре.

В то же время во Львовском ТЦК подчеркнули, что все граждане, которые являются военнообязанными, должны обновить свои данные и в случае наличия причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП.

"По данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры. Также по результатам общественность будет проинформирована", — резюмировали в ТЦК.

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