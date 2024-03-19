В ЕС столкнулись с проблемой: из армий стран НАТО начали увольняться солдаты

Хорватия начала серьезно обдумывать возможность возвращения военной службы, а Дания хочет, чтобы кроме мужчин срочную службу проходили также и женщины. В Польше же решили увеличить военнослужащим зарплату.

Солдаты в армиях стран Европы продолжают увольняться, именно тогда, когда они нужны НАТО, из-за этого страны Запада взвешивают срочную или национальную службу, поскольку угроза со стороны России растет. Об этом пишет Politico.

На этой неделе министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню представил план, чтобы стимулировать военнослужащих оставаться на службе. Это произошло после того, как в парламенте Германии отчитались, что в 2023 году около 1537 солдат уволились со службы в Бундесвере, сократив его численность до 181 514 человек.

"Такие разговоры сейчас ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии без призыва. На встречах НАТО мы можем говорить об оборудовании, но сейчас мы также говорим об... уровне содержания", — сказал Лекорню, упомянув Великобританию и Соединенные Штаты.

В это время Хорватия начала серьезно обдумывать возможность возвращения военной службы, а Дания хочет, чтобы кроме мужчин срочную службу проходили также и женщины. В 2011 году Германия отменила призыв, но поскольку многие военнослужащие стареют, возобновляются дискуссии о восстановлении какой-то системы государственной службы.

Перед странами возникла проблема, как сделать вооруженные силы привлекательными для граждан во времена низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого использования дистанционной работы.

Вопрос не в наборе, а в содержании

Как пишет издание, во Франции военнослужащие стали увольняться со службы в среднем на год раньше, чем до того, а в Великобритании ежегодно не хватает 1100 военнослужащих, что составляет два пехотных батальона, несмотря на то, что правительство заключило контракт с частной структурой.

"Вопрос не в наборе, а в содержании, мы также должны содержать семьи", — сказала на конференции в Париже адмирал Лиза Франкетти, начальник военно-морских операций ВМС США.

"Вопрос не в наборе, а в содержании, мы также должны содержать семьи", — сказала на конференции в Париже в начале этого года адмирал Лиза Франкетти, начальник военно-морских операций ВМС США.

В Польше новое правительство в этом году объявило о повышении зарплат военнослужащим на 20%. Сейчас минимальная зарплата военнослужащего составляет до 6000 злотых, а количество польских военнослужащих выросло до 215 000 в этом году.

Во Франции хотят чтобы военные имели помощь в поиске жилья, доступ к медицинской помощи и уход за детьми.

"Я предпочитаю иметь меньше наемных работников, чтобы улучшить содержание, чем продолжать наем, когда количество удерживаемых людей постоянно падает", — сказал Лекорню.

В Германии в рамках усилий по укреплению национальной обороны правительство хочет довести численность вооруженных сил до 203 000 человек к началу 2030-х годов, но набор растет медленно.

Напомним, что Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат. В случае, если французские войска перебросят в Украину, то их могут разместить вдоль границы с Беларусью и вдоль береговой линии Днепра на правобережье.