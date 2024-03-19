"Осознаем ужасность ситуации": в Пентагоне рассказали о рисках по задержке помощи Киеву

В Министерстве обороны США заверили, что продолжают работать с Конгрессом о выделении помощи Киеву. А также продолжается работа с международными партнерами, чтобы Украина получила все, что ей нужно.

Пентагон остается оптимистом в вопросе одобрения Конгрессом США 60-миллиардного пакета помощи Украине. Представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что документ имеет "сильную поддержку" как республиканцев, так и демократов в Конгрессе. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" на авиабазе "Рамштайн" в Германии во вторник, 19 марта.

"С точки зрения правительства США в целом и Министерства обороны в частности, мы сосредоточены на том, чтобы получить дополнительную помощь от нашего Конгресса. Что мы знаем — так это то, что в Конгрессе есть сильная поддержка этого пакета обеими партиями. Поэтому мы остаемся оптимистами относительно того, что наш Конгресс придет к согласию и поддержит этот пакет", — подчеркнул Райдер.

По его словам, в Пентагоне понимают последствия задержки помощи США Украине.

"Мы полностью осознаем ужасность ситуации, важность и срочность потребностей в боеприпасах и других возможностях. И поэтому, опять же, мы собираемся продолжать очень тесно сотрудничать с нашим Конгрессом. Риски растут каждый день", — сказал представитель Пентагона.

На вопрос, ожидают ли в Вашингтоне мобилизации Россией своих ресурсов после выборов, которые состоялись 15–17 марта, Райдер ответил, что не хочет спекулировать на этой теме, но важно, чтобы международное сообщество продолжало работать в поддержку Украины.

"Если Россия сможет победить, она не остановится на Украине. Поэтому, опять же, мы будем продолжать работать вместе, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно", — подчеркнул он.

Журналисты также поинтересовались у Райдера, при каких обстоятельствах США не исключают введения в Украину войск. Генерал-майор напомнил, что президент Байден "был очень четким" по этому вопросу.

"Мы не будем вводить войска США в Украину. Мы будем продолжать работать с международными союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимую поддержку. Обратите внимание, украинцы высказались очень четко. Они не хотят, чтобы кто-то воевал за них. Они хотят воевать за свою страну", — считает представитель Пентагона.

Напомним, 19 марта в Германии состоялось 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возвращается в США, полный решимости поддерживать помощь Украине. Он сообщил, что за два года полномасштабной войны партнеры по "Рамштайну" предоставили Украине более 88 млн долларов.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал, что в течение следующих двух недель Украина получит от своих партнеров пакет помощи, который подойдет украинским войскам для потенциальных наступательных операций.