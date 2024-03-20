"Дрожали окна в рамах": БПЛА атаковали российский Энгельс (карта, видео)

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о якобы "своевременной и эффективной" работе ПВО над Энгельсом, в районе которого расположен российский аэродром стратегической авиации.

В среду, 20 марта, на территории российского города Энгельс Саратовской области прогремели взрывы. Об этом сообщает российское медиа SHOT.

Очевидцы рассказали журналистам, что над городом было слышно от 2 до 4 взрывов, от которых "дрожали окна в рамах".

Сообщается, что перед взрывами жители Энгельса слышали в небе звук мотора. По их словам, в городе также сработала сирена.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что над Энгельсом были якобы уничтожены беспилотные летательные аппараты. Чиновник утверждает, что противовоздушная оборона "сработала своевременно и эффективно".

"Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", — написал Бусаргин в Telegram.

Отметим, что вблизи города Энгельс расположен российский аэродром стратегической авиации "Энгельс-2". С февраля 2022 года экипажи авиабазы принимают участие во вторжении России в Украину. База используется для масштабных авиаударов по Украине, в том числе с использованием ракет Х-101.

Напомним, в ночь на 10 января два безпилотника атаковали военный аэродром в Энгельсе. В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух дронов.

Кроме того, 3 февраля в ГУР МО Украины сообщили, что в городе Энгельс был расстрелян пилот стратегического бомбардировщика Ту-95 Олег Стегачев, который непосредственно причастен к атакам по гражданским объектам и убийству мирных жителей Украины.