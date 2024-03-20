ВС РФ продвинулись к Первомайской плотине и заявили о захвате Орловки, — ISW (карты)

По словам американских аналитиков, российские источники сообщали о разведке боем Сил обороны вблизи российских позиций к северу от Авдеевки. Геолоцированные кадры подтвердили, что ВС РФ продвинулись к Первомайской плотине в Первомайском Донецкой области.

Российские войска 19 марта вели безуспешные атаки в районах Купянска и Кременной, но линия фронта не изменилась. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наступление российских войск к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; западнее Кременной возле Тернов; и южнее Кременной возле Белогоровки. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 19 марта.

По словам обозревателя Константина Машовца, у российских войск на Купянском направлении пять полков и до трех батальонных частей.

Карта боев в районе Купянска

Бахмут

19 марта в районе Бахмута продолжались позиционные бои, но без подтвержденных изменений линии фронта. Сообщалось о позиционных боях западнее Бахмута в районе Ивановского и к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки, Клещиевки, Предтечино и Белой Горы. Российские военкоры сообщили, что ВСУ сохраняют позиции на западной окраине Ивановского и что в населенном пункте идут ожесточенные бои.

Возможный захват Орловки

Карта боев к западу от Авдеевки

Российские источники также утверждают, что войска РФ захватили Орловку в Луганской области, но в ISW пока не нашли визуальных подтверждений тому, что российские войска полностью контролируют населенный пункт. 19 марта в Минобороны РФ заявили, что подразделения Центральной группировки войск захватили Орловку (к северо-запад от Авдеевки). Несколько военкоров распространили это заявление, а один связанный с Кремлем блогер сообщил, что в Орловке уже идет зачистка, но есть сложности из-за украинских контратак. Российские военкоры утверждают, что ВС РФ усиливают удары по Бердычам (север Орловки и северо-запад Авдеевки) и Тоненькому, и что российская авиация наносит постоянные удары управляемыми бомбами ФАБ по украинским позициям в населенных пунктах. По словам одного из военкоров, ВСУ провели разведку боем вблизи российских позиций к северу и северо-западу от Авдеевки.

На геолоцированных кадрах за 19 марта видно, что ВС РФ недавно продвинулись к северо-западному краю Первомайской плотины в населенном пункте Первомайске (Покровский район Донецкой обл.), юго-запад от Авдеевки. Сообщается о продолжающихся боях к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Донецк

Карта боев в Донецкой области

19 марта продолжались позиционные бои к западу и юго-западу от Донецка, но без подтвержденных изменений линии фронта. Российские военкоры утверждают, что в районе Красногоровки идут ожесточенные бои, но ВС РФ не смогли существенно продвинуться в этом районе, несмотря на частые атаки танков и пехоты.

Карта боев в Донецкой области

В ходе позиционных боев на границе Донецкой и Запорожской областей 19 марта подтвержденных изменений линии фронта не было, как и на западе Запорожской области.

Военкоры РФ утверждали, что российские войска продвинулись к северо-западу от Вербового (к востоку от Работино), хотя аналитики ISW не нашли тому подтверждений. В районе Работино и Вербового — позиционные бои.

Крынки

На фоне позиционных боев небольшое количество украинских сил остается в Крынках, а большая часть украинских сил на левом берегу Херсонской области удерживает позиции к западу от населенного пункта в прибрежных и лесных районах, по утверждениям военкоров.

Утверждается также, что ВСУ продолжают действовать в районе дач возле Антоновского моста.

Напомним, что в Пентагоне рассказали о рисках, связанных с промедлением помощи Украине.

Также сообщалось, что Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты во время встречи в формате "Рамштайн".