"Апачи" в Украину не попадут: Польша не намерена делиться оружием, полученным от США

По мнению главы BBN Яцека Севьеры, вертолеты AH-64E Apache, которые получит Войско Польское, не принесут ожидаемых результатов в Украине, потому что там "нет возможности получить превосходство в воздухе".

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севьера заявил, что закупленное у Соединенных Штатов оружие предназначено для польской армии и не будет передано Украине. По его словам, Войско Польское получит самое высокотехнологичное вооружение, например, ударные вертолеты AH-64E Apache, поэтому нет никаких причин передавать его Киеву. Об этом 19 марта сообщило государственное информационное агентство Polska Agencja Prasowa.

В материале говорится, что после встречи 13 марта высшего польского руководства с президентом США Джо Байденом по случаю 25-й годовщины вступления Польши в НАТО Государственный департамент согласился продать Варшаве партию вооружения. В пакет вошли 800 ракет класса "земля-воздух" дальнего действия JASSM, 745 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C и более 200 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder Block II.

Кроме того, Байден объявил, что предоставит Польше новый кредит в размере 2 млрд долларов в рамках программы иностранного военного финансирования для закупки американского вооружения, включая 96 вертолетов AH-64E Apache.

В связи с этим главе польского бюро нацбезопасности задали вопрос будет ли Польша покупать это оборудование для себя или для Украины. На что Севьера ответил, что прежде всего в данном высокотехнологичном оружии нуждается Войско Польское.

"В настоящее время я не вижу никаких причин или возможности согласиться на передачу такого вооружения Украине. Сегодня Apache не принесет ожидаемых результатов в Украине, потому что там нет возможности получить превосходство в воздухе. Ни одна из сторон его не получила", — сказал Сивьера.

По словам глава BBN, в западном мире бытует мнение, что Украина, имея определенный дефицит боеприпасов и вооружений, будет оттеснена армией РФ к Днепру, фронт сдвинется и будет время на принятие решения. Однако с военной точки зрения, отметил он, прекращение поставок боеприпасов, если оно произойдет на любом этапе и даже на короткое время, может привести к обрушению фронта.

Сивьера добавил, что это было бы самым мрачным сценарием для Украины, который приведет к катастрофическим последствиям.

Ранее сообщалось, что бойцы Легиона "Свобода России" могли применить польские танки PT-91 Twardy во время рейда на территорию РФ. Между тем украинские журналисты отмечают, что различные версии Т-72 сложно отличать между собой.