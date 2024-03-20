В Defense Express объяснили вероятность нового наступления войск РФ на Киев

Мобилизация в России и уровень увеличения поступления контингента в российскую армию, как заявил аналитик Сергей Згурец, позволит оценить, на каких направлениях оккупанты будут действовать.

Российская армия не имеет мощностей развертывания наступательных действий на новых направлениях, поэтому говорить об атаке на Киев неуместно. Об этом в эфире "Еспресо" сообщил Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Он отметил, что информационные вбросы относительно вероятного захвата украинской столицы существуют уже длительное время. Направление из Беларуси внимательно отслеживается украинской разведкой. Аналитик пояснил, что на границе построены мощные фортификации, а направления наступления с белорусской территории, которые были в начале вторжения, сейчас уже хорошо известны и укреплены.

Вряд ли враг попытается снова использовать это направление, которое сейчас будет для него достаточно сложным", — отметил Згурец.

Военный эксперт высказал мнение о том, что российские войска будут действовать на тех направлениях, которые для него являются наиболее приоритетными. Оккупанты и в дальнейшем будут пытаться выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

"То есть эта политическая цель остается, но видим, что это трудно дается противнику", — добавил он.

Згурец отметил, что сейчас неизвестно, какие мобилизационные мероприятия будут развернуты в РФ. Именно уровень увеличения поступления контингента в российскую армию позволит оценить, на каких направлениях оккупанты будут действовать.

"То есть пока говорить, что вот-вот начнется наступление на Киев — неуместно", — пояснил Згурец.

Напомним, 21 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов оценил возможности повторного наступления РФ на Киев. По его словам, не будет такого, что россияне будут "господствовать" в Украине.