Командир "Волков Да Винчи" назвал количество мужчин, которых должны забрать на фронт

По словам командира батальона, для того, чтобы не дать продвинуться россиянам, нужно мобилизовать 250 тысяч человек. При этом об освобождении украинских территории речи пока не идет.

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что сейчас не идет речь об освобождении украинских территорий, так как в Силах обороны нет достаточного количества мобилизованных людей для того, чтобы сдержать российский натиск. Об этом украинский защитник рассказал в интервью LIGA.net.

По его словам, для того, чтобы удержать позиции, ВСУ необходимо еще 250 тысяч человек.

"Без мобилизации хотя бы 250 000 человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще не может быть и речи. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка — тоже", — сказал он.

При этом способность Украины к обороне, по словам Филимонова, зависит от различных факторов, таких как изменения в армии, рекрутинг, мобилизация и поддержка со стороны западных союзников. Он также отметил, что события внутри России могут повлиять на ситуацию.

Командир "Волков Да Винчи" подчеркнул, что если произойдут значимые изменения в России, например, смерть Путина или появление другого лидера, то ситуация может кардинально измениться.

Напомним, что 12 марта 38-летний мужчина получил приговор суда на трехлетнее заключение за отказ от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно постановлению суда, житель Волынской области не имел законных оснований, чтобы получить отсрочку, сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.