Ракетный удар по Харькову: возросло количество погибших и пострадавших (фото, видео)

По данным местных властей, пять человек погибли, еще семеро получили ранения. Предварительно, враг ударил по Харькову ракетой Х-59. Она попала в гражданское предприятие в Холодногорском районе.

Пять человек стали жертвами ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Харькову в среду, 20 марта. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Из-под завалов деблокировали еще одного мужчину. Количество погибших увеличилось до 5 человек", — написал он.

Фото: скриншот

По состоянию на 16:43 Синегубов информировал о семи раненых.

"Шестерых человек госпитализировали, один — отказался от госпитализации", — сообщил глава ОГА.

Спасатели продолжают деблокировать людей из-под завалов, где, вероятно, еще находятся люди, заявили в ГСЧС.

В ГСЧС добавили, что из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов в здании и межэтажного разрушения площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв.м.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В свою очередь в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что, вероятно для обстрела города применили ракету Х-59.

"По данным следствия, 20 марта около 13:00 Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району г. Харькова. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook заявил, что следователи и криминалисты выясняют, кто находился в здании на момент атаки.

Фото: скриншот

Напомним, 20 марта ВС РФ обстреляли гражданские машины в Херсонской области. По данным ОВА, погибли два человека.

17 марта ВС РФ обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Фельдшер и водитель получили ранения.