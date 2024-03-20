"Утюжат": волонтер показал, как выглядит пограничная Великая Писаревка на Сумщине (видео)

Кроме Большой Писаревки достается селам Лукашевка и Александровка. Оттуда сейчас невозможно эвакуироваться.

Приграничные села Сумщины сейчас находятся под постоянным обстрелом. Их обстреливают с территории Белгородской области. Об этом рассказал украинский телеведущий, блогер и волонтер Денис Христов.

Поселок Большая Писаревка Сумской области расположен в 5 км от границы с РФ неподалеку от Козинки Белгородской области, где идут ожесточенные бои. Из-за этого в населенный пункт постоянно прилетают вражеские снаряды.

В Писаревке все еще остаются гражданские. Некоторые из них не хотят эвакуироваться.

"По Большой Писаревке такая ситуация. Населенный пункт разрушают. Уничтожают, бомбят. Люди все равно остаются. Гуманитарку довозят сюда регулярно. Кто хочет выехать на эвакуацию, ГСЧС, полиция, община и военные помогают. Автобусы эвакуационные ходят регулярно", — рассказал волонтер.

Он добавил, что населенный пункт просто "утюжат". В поселке много разрушенных админзданий и домов, а центр населенного пункта просто разбит.

Слышно, как взрывается в соседних Лукашовке и Александровке — они к границе с РФ еще ближе, а от Большой Писаревки в 2 км. Там есть местные жители, но сейчас оттуда выехать сложно.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО подтверждают, что Великая Писаревка подвергается безумным обстрелам.

"Да, Великую Писаревку разбомбил враг. Но несется вот такая зрада. Впрочем, сравнивать с Бахмутом, который штурмовала российская армия, это нельзя. Россияне играют в ассоциации и максимализируют усилия по распространению паники относительно севера", — написал лейтенант Сил обороны, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Обстрелы приграничных районов Сумской области активизировались после того, как на территорию РФ зашли российские добровольцы из Легиона "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон", воюющие на стороне ВСУ. РФ заявляет, что основную ударную силу составляют украинские подразделения.

Напомним, что 14 марта РФ уничтожила ретрансляторы на Сумщине, возле которой происходит рейд РДК. Они запустили по Сумщине десять управляемых авиабомб и дроны-камикадзе Shahed-136. Без связи остался регион, рядом с которым происходит рейд "Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса".