Минобороны РФ "поспешило": бойцы РДК показали свое присутствие в Козинке (фото)

На фотографии, опубликованной российскими добровольцами, заметна церковь, расположенная в западной части села Козинки. Между тем в Минобороны РФ уверяют, что в населенном пункте уже нет ни одного "диверсанта".

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Днем 20 марта боец из "Российского добровольческого корпуса" опроверг заявление Министерства обороны РФ, в котором говорилось о "зачистке от диверсантов" села Козинка в Белгородской области. Россиянин оставил автограф на стене дома в самом центре населенного пункта. Фотодоказательство присутствия РДК в Козинках опубликовано в Telegram-канале подразделения.

На фотографии, сделанной российскими добровольцами, можно увидеть неизвестного военного, который держит в руках стрелковое оружие. На стене за ним видна свежая надпись: "Слава казачеству! РДК — вперед!"

Рейд РДК и ЛСП — фото из Козинок, 20 марта Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Проукраинские добровольцы опубликовали фотографию из Козинок в 16:37 — через два часа после заявления Минобороны РФ о "зачистке" (в 14:41). Впрочем, на фото не указано, когда именно его сделали.

Между тем на заднем фоне можно увидеть церковь, которая дает возможность установить место съемки. На Google maps обозначено, что в Козинках расположен "Храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова": именно эта церковь в западной части села может быть действительно на фото РДК. Расстояние до украинской границы — около 1 км.

Рейд РДК и ЛСП — церковь в Козинках, 20 марта Фото: Google Maps

Рейд РДК и РЛС — детали

Отметим, рейд проукраински настроенных российских добровольцев на территорию Белгородской и Курской областей РФ начался 12 марта 2024 года. Местные жители публиковали видео, на которых показывали бронемашины посреди российского села, также были слышны звуки стрельбы.

В рейде приняли участие бойцы трех отрядов — "Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус", "Сибирский батальон". Кроме того, к ним присоединились военные из боевого подразделения Республики Ичкерия, входящие в Интернациональный легион ВСУ.

18 марта стало известно, что добровольцы приблизились к ядерному объекту ВС РФ — точке "Белгород-22". Во время одного из предыдущих рейдов, которые состоялись весной-летом 2023 года, этот объект уже оказывался на пути бойцов ЛСР и РДК.

19 марта губернатор Белгородской области объявил эвакуацию местного населения с территорий, где происходят боевые действия. Тем временем добровольцы заявили, что захватили и удерживают село Теткино. Также есть успехи возле сел Козинка и Горьковское — об этом заявил заместитель командира ЛСР с позывным "Цезарь".

Напоминаем, жители Белгородской области в марте жалуются на регулярные обстрелы артиллерии и атаки дронов. Во время атаки БПЛА 16 марта под ударом оказалось здание ФСБ России: губернатор заверил, что никто не пострадал.

В ночь на 19 марта белгородцы, а также жители Курска, сообщили о нескольких массированных атаках с воздуха. В Минобороны РФ заявили о якобы успешной работе сил ПВО, которые сначала обезвредили беспилотники, ракеты РСЗО "Вампир" и ракету ЗРК Patriot.