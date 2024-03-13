Здание ФСБ в Белгороде атаковали БПЛА добровольцев РДК и ЛСР, — СМИ

Военный объект РФ расположен на одной из центральных улиц Белгорода. Минимум два БПЛА неизвестной модели приблизились к нему, минуя российские силы ПВО.

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Российские добровольцы, которые проводят спецоперацию на территории Белгородской и Курской областей, использовали украинские беспилотники для атаки на здание управления ФСБ РФ в Белгороде. О деталях атаки, которая произошла днем 13 марта, рассказали на портале NV со ссылкой на источники.

Журналисты получили информацию от собственных источников в украинских спецслужбах. Источники заявили, что именно бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) ответственны за удар по зданию ФСБ.

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Для атаки российские добровольцы использовали дроны украинского производства, — заявил собеседник журналистов. При этом не пояснил, делали ли они это самостоятельно, или им помогали украинские операторы БПЛА.

Какой именно тип беспилотника использовали, чтобы достать региональное управление ФСБ в Белгороде, источники NV не рассказали.

Рейд РДК и ЛСР — детали атаки на ФСБ

Отметим, днем 13 марта росСМИ подтвердили, что беспилотники долетели до Белгорода и повредили здание ФСБ. Согласно данным российских журналистов, пострадавших нет, зато есть только выбитые окна и поврежденный фасад.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также упомянул об атаке на Белгород, но "забыл" упомянуть об угрозе для работников ФСБ. По его словам, один БПЛА повредил дом, другой — "упал в реку".

Управление ФСБ РФ по Белгородской области расположено в центре населенного пункта по адресу ул. Преображенского, д. 47. В 1 км к востоку от здания действительно протекает река Северский Донец. Ориентировочное расстояние до возможных позиций РДК и ЛСР возле Шебекино — около 30 км.

Рейд РДК и ЛСР — как выглядит здания ФСБ в Белгороде Фото: Google Maps Рейд РДК и ЛСР — где расположено здание ФСБ в Белгороде Фото: Google Maps

Между тем эксперты портала Defense Express сообщили, что во время массированных атак дронов по территории РФ, которые состоялись 12-13 марта, ВСУ могли запустить БПЛА "Лютый". Такие устройства уже использовались: их применяли для ударов по военным объектам РФ на расстоянии 300-500 км от украинской границы. В частности, 13 марта им ударили по НПЗ в Рязани, а 9 марта — по авиаремонтному комплексу в Таганроге в Ростовской области.

Напоминаем, 13 марта бойцы РДК и ЛСР призвали российские власти эвакуировать население Белгородской и Курской областей. Российское население опубликовало кадры, снятые на месте боев в Белгородской области: показали, как воевали военные из Росгвардии.