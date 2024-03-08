Власти Белгородской области скрыли данные об ударе БПЛА по сотрудникам ФСБ, — СМИ (карта)

Российских силовиков, как сообщили журналисты со ссылкой на источники, госпитализировали с контузиями и осколочными ранениями.

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Двое сотрудников пограничной службы ФСБ пострадали в результате атаки на село Наумовка в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Их госпитализировали с контузиями и осколочными ранениями. Относительно их состояния информации пока не сообщили.

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Кроме них был ранен гражданский строитель оборонительных сооружений. Его также госпитализировали с осколочными ранениями.

Губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram сообщал об атаке. Он промолчал относительно пострадавших сотрудников ФСБ. Тогда чиновник сообщил, что на окраине села Наумовка во время атаки беспилотника пострадал один человек.

село Наумовка Фото: Google Maps

Взрывы в Белгородской области

5 марта атаку на резервуары с горючим в Белгородской области РФ совершили беспилотники со взрывчаткой, запущенные сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Для удара по резервуарам с горючим использовали дроны украинского производства, рассказали анонимные источники журналистов.

Журналисты получили информацию от собственных источников, имена которых не указываются. Детали спецоперации не приводятся. Только указано, что для атаки использовали беспилотники украинского производства.

РосСМИ 20 февраля сообщили об атаке ВСУ два дня подряд на пропускной пункт "Нехотеевка". Его якобы обстреливали минами и из РСЗО "Град" с территории Харьковской области. Отмечается, что первый обстрел якобы со стороны Украины, предположительно, из села Долбновка Харьковской области, произошел ночью 18 февраля ночью.

Командование РФ переправило полк 116 бригады Росгвардии в Белгородскую область, вооружив его танками, боевыми бронемашинами и артиллерией. Дислокация подразделения особенна тем, что угрожает и россиянам, и украинцам.

Напомним, 5 марта журналисты Astra сообщили, что по России только в феврале нанесли более 300 ударов беспилотниками. Больше всего пострадала Белгородская область, поскольку на нее пришлось 219 атак беспилотников. Брянская область на втором месте по количеству атак БПЛА — 35. Курскую область РФ атаковали 25 раз.