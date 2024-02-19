Смотрят в другую сторону: РФ перебросила новые танковые подразделения под Белгород, — обозреватель

Кремль помнит о колоннах российских военных, которые двигались на Москву во время мятежа ЧВК "Вагнер". Поэтому на всякий случай разместил более 2 тыс. росгвардейцев на автотрассе на столицу.

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Российское командование переправило сводный полк 116 бригады Росгвардии в Белгородскую область, вооружив его танками, боевыми бронемашинами и артиллерией. Дислокация подразделения особенна тем, что угрожает и россиянам, и украинцам. О причинах нового решения Кремля военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на странице Facebook.

Машовец пояснил, что подразделения Росгвардии должны были бы оказаться на временно оккупированных территориях Украины. Вместо этого их разместили в четырех населенных пунктах — Сырцево, Яковлево, Строитель, Дмитриевка — в Белгородской области. Населенные пункты расположены в 40 км от границы с Украиной вдоль пути, который следует из Белгорода в направлении Москвы. По мнению обозревателя, возможное назначение этих частей — не наступление на Харьков.

Белгородская область, расстояние частей Росгвардии до украинской границы Фото: Google Maps

Новых подразделений не хватит для новой атаки на Харьков, говорится в публикации.

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Вместо этого они подойдут для "наращивания возможностей группировки "Белгород" в обороне и блокировании определенных районов, путей и коммуникаций". О серьезности подобного наращивания свидетельствует личный контроль высокопоставленных офицеров ВС РФ: начальника штаба Сухопутных войск Южного военного округа РФ Александра Лапина и командующего Южного округа Росгвардии Игоря Турченюка. В заметке обозреватель перечисляет, что именно переброшено под Белгород:

личный состав — 2 307 чел;

танков — 14-16 шт;

боевых бронемашин пехоты — 142 шт;

пушек — 32 шт.

Машовец опубликовал два возможных объяснения переброски новых подразделений ВС РФ в Белгородскую область.

Во-первых, россияне пытаются прикрыть дорогу на Москву на время президентских выборов. С одной стороны, ожидают атаку "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона "Свобода России". С другой стороны, в Кремле допускают, что в районе Белгорода может повториться "вагнеровский опыт". В этом контексте стоит вспомнить ныне покойного владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который во время мятежа в июне 2023 года двигался по автотрассе в направлении Москвы, пояснил автор статьи.

Во-вторых, российские власти продолжают устраивать информационно-психологические спецоперации против украинцев, чтобы заставить их тревожиться из-за возможности новой атаки на Харьков.

События в Белгороде — детали

Ранее Фокус публиковал о ряде чрезвычайных происшествий, которые произошли в Белгородской области в течение последних недель. Например, 15 февраля Минобороны РФ отчиталось об отражении воздушной атаки, во время которой произошли разрушения торгового центра на окраине областного центра. 8 февраля город якобы обстреляли из РСЗО "Ольха" и "Ураган", уверяло российское командование.

Тем временем в РФ в колонии умер российский оппозиционер Алексей Навальный. 19 февраля его жена, Юлия Навальная, заявила, что продолжит дело мужа.