Влада Бєлгородської області приховала дані щодо удару БПЛА по співробітниках ФСБ, – ЗМІ (карта)

Російських силовиків, як повідомили журналісти з посиланням на джерела, госпіталізували з контузіями та осколковими пораненнями.

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Двоє співробітників прикордонної служби ФСБ постраждали внаслідок атаки на село Наумівка в Бєлгородській області. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела.

Їх госпіталізували з контузіями та осколковими пораненнями. Щодо їхнього стану інформації наразі не повідомили.

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Окрім них був поранений цивільний будівельник оборонних споруд. Його також госпіталізували з осколковими пораненнями.

Губернатор області В’ячеслав Гладков у Telegram повідомляв стосовно атаки. Він промовчав стосовно постраждалих співробітників ФСБ. Тоді посадовець повідомив, що на околиці села Наумівка під час атаки безпілотника постраждала одна людина.

село Наумівка Фото: Google Maps

Вибухи у Бєлгородській області

5 березня атаку на резервуари з пальним у Бєлгородській області РФ здійснили безпілотники з вибухівкою, запущені співробітниками Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони. Для удару по резервуарах із пальним використали дрони українського виробництва, розповіли анонімні джерела журналістів.

Журналісти отримали інформацію від власних джерел, імена яких не вказуються. Деталі спецоперації не наводяться. Лише вказано, що для атаки використали безпілотники українського виробництва.

РосЗМІ 20 лютого повідомили стосовно атаки ЗСУ два дні поспіль на пропускний пункт "Нехотіївка". Його нібито обстрілювали мінами та з РСЗВ "Град" із території Харківської області. Зазначається, що перший обстріл нібито з боку України, імовірно, із села Долбнівка Харківської області, стався вночі 18 лютого вночі.

Командування РФ переправило полк 116 бригади Росгвардії в Бєлгородську область, озброївши його танками, бойовими бронемашинами й артилерією. Дислокація підрозділу особлива тим, що загрожує і росіянам, і українцям.

Нагадаємо, 5 березня журналісти Astra повідомили, що по Росії тільки в лютому завдали понад 300 ударів безпілотниками. Найбільше постраждала Бєлгородська область, оскільки на неї припало 219 атак безпілотників. Брянська область на другому місці за кількістю атак БПЛА — 35. Курську область РФ атакували 25 разів.