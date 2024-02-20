В РФ унаслідок обстрілу Бєлгородщини загинули четверо російських окупантів: подробиці

РосЗМІ повідомляють про атаку ЗСУ два дні поспіль на пропускний пункт "Нехотіївка". Його нібито обстрілювали мінами та з РСЗВ "Град" із території Харківської області.

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У Росії днями під час обстрілу постраждали російські військові. Кілька з них були вбиті, кілька — отримали поранення. Про це пише російське незалежне видання ASTRA.

Зазначається, що перший обстріл нібито з боку України, імовірно, із села Долбнівка Харківської області, стався вночі 18 лютого вночі. По пропускному пункту "Нехотіївка" прилетіли 17 мін. Через це поранення отримали двоє російських окупантів, які там перебували.

19 лютого вранці стався другий обстріл, пише видання. Цього разу по пункту пропуску нібито працювали з РСЗВ "Град".

"Стріляли, імовірно, із села Басове Харківської області по місцевості поряд із селом Грузьким. Четверо військовослужбовців померли на місці події. Ще трьох було доправлено до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Командування ЗСУ обстріл Бєлгородщини не коментувало.

Нагадаємо, що командування РФ переправило зведений полк 116 бригади Росгвардії в Бєлгородську область, озброївши його танками, бойовими бронемашинами й артилерією.

Раніше повідомлялося: військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що ракета, якою 15 лютого було завдано удару біля торгового центру в Бєлгороді, ймовірно, належить Збройним силам Російської Федерації.