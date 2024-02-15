ТЦ у Бєлгороді потрапив під обстріл: багато жертв, серед них діти (фото, відео)

За інформацією Міноборони, Бєлгород обстріляли за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". ППО нібито знищила 14 снарядів над регіоном, проте в ЗМІ повідомили про влучання та постраждалих. Генштаб ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментував звинувачення росіян в обстрілі Бєлгорода.

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Вранці 15 лютого у Російській Федерації заявили про обстріл Бєлгорода, в результаті якого є загиблі та поранені. Про це повідомило російське видання Shot.

За інформацією журналістів, один зі збитих реактивних снарядів нібито упав біля ТЦ на вулиці Плеханова. Всередині торговельного центру загинуло двоє чоловіків і жінок. Також є постраждалі громадяни, троє з них у тяжкому стані.

Пізніше в ЗМІ повідомили, що померли двоє поранених громадян.

"До шести людей збільшилася кількість загиблих під час ракетного удару по Бєлгороду: померли двоє поранених. Двоє чоловіків загинули прямо на вході до ТЦ, уламок ракети впав там, коли вони заходили до будівлі", — йдеться у повідомленні.

Також пошкодження зазнала місцева школа, а ще влучання зафіксовані в місті Губкін, де нібито намагалися влучити по нафтобазі. Обійшлося без постраждалих.

Крім цього, один з уламків впав на стадіоні в Бєлгороді. В результаті постраждав 45-річний чоловіків. Видання з посиланням на джерело зауважило, що під час атаки нібито загинула дитина, яка перебувала біля школи.

Журналісти Mash повідомили, що кількість загиблих в Бєлгороді збільшилася до дев'яти осіб.

"Кількість загиблих у Бєлгороді збільшилася до дев'яти осіб. Одна з них дитина", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, у ЗМІ заявили, що до лікарні звернулися десять місцевих жителів, шість з яких у тяжкому стані з осколковими пораненнями голови та кінцівок. Пізніше в Shot наголосили, що загинуло дев'ять людей, зокрема дві дитини — школяр та немовля, яке було в колясці.

Постраждало ще 20 місцевих жителів.

"За останніми даними, загинули дев'ятеро людей, у тому числі дві дитини, постраждали 20 осіб", — розповіли журналісти.

Обстріл Бєлгорода: інформація від Міноборони РФ

В оборонному відомстві Росії повідомили, що близько 12:30 мск атакували об'єкти на території Росії за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". У Міноборони звинуватили українських військових в обстрілі.

"Черговими засобами ППО чотирнадцять реактивних снарядів було знищено над територією Бєлгородської області", — йдеться у повідомленні.

Натомість у ЗМІ показали уламки реактивних снарядів від РСЗВ, знайдені в Бєлгороді.

Обстріл Бєлгорода: дані від губернатора Гладкова

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що над Бєлгородом і областю російська ППО знищила 14 повітряних цілей.

"За попередніми даними, у Бєлгороді 5 людей загинули, у тому числі одна дитина, ще 18 осіб отримали поранення, 5 з яких — діти. Бригади швидкої допомоги доставляють потерпілих до медичних закладів", — сказав В'ячеслав Гладков.

Він розповів, що в місті зафіксовані різні руйнування у семи приватних домоволодіннях — вибиті вікна, пошкоджено покрівлі та паркан. У п'яти багатоповерхівках вибиті вікна, близько п'яти автомобілів пошкоджено осколками. Крім цього, постраждав магазин і території одного з промислових підприємств.

"У Бєлгородському районі у селі Шагарівка різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях та одному автомобілі", — додав він.

Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Нагадаємо, в ніч на 15 лютого розпочалася пожежа на нафтобазі в Курську (Російська Федерація). За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, український безпілотник нібито атакував об'єкт. Він наголосив, що постраждалих немає. Джерела Фокусу розповіли, що атака на російську нафтобазу була спецоперацією ГУР МОУ.