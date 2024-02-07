БПЛА й РСЗВ атакували Бєлгород: є влучання та постраждалі (фото, відео)

У Міноборони Росії заявили про роботу протиповітряної оборони, проте, за інформацією губернатора Бєлгородської області й соцмереж, приліт зафіксовано по котельні та цеху металовиробів і по будівлі вітамінного заводу.

Related video

У середу 7 лютого безпілотні літальні апарати атакували Бєлгородську область у Росії. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ у Telegram.

"Близько 17:20 (МСК, — ред.) припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

Важливо

Українські безпілотники зупинили роботу двох нафтопереробних заводів РФ, — Bloomberg

В оборонному відомстві зауважили, що чергові засоби протиповітряної оборони нібито знищили два дрони над територією Бєлгородської області.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала російська протиповітряна оборона. За його словами, було знищено сім повітряних цілей на підльоті до міста.

"За попередніми даними, є двоє постраждалих. В одного чоловіка баротравма, необхідну медичну допомогу йому надали на місці, від госпіталізації він відмовився. Другого пораненого бригада швидкої доставляє до міської лікарні №2 міста Бєлгород — у нього осколкове поранення голови та контузія, уся необхідна медична допомога надається", — сказав В'ячеслав Гладков.

Він наголосив, що у двох багатоквартирних будинках Бєлгорода були вибиті вікна у квартирах, також було понівечено осколками близько 15 автомобілів. Також на території одного з промислових підприємств зафіксували пошкодження.

У Бєлгородському районі різні пошкодження виявили у двох приватних домоволодіннях і на території одного підприємства.

⠀

За інформацією місцевого Telegram-каналу "Пепел", на території вітамінного заводу в Бєлгороді були зафіксовані два прильоти.

"Один із боєприпасів влучив прямо в будівлю заводу", — ідеться в повідомленні.

У результаті цього в будівлі були вибиті вікна, постраждав фасад і дах.

За повідомленням "Пепел", боєприпас влучив у котельню заводу ЖБК-1 і цех металовиробів, у результаті чого на території виникла пожежа. Пізніше на території заводу було нібито знайдено боєприпас, що не розірвався.

Також у середу близько 15:15 за МСК Гладков заявив, що ЗСУ нібито атакували околиці села Пороз Грайворонського міського округу за допомогою дрона-камікадзе.

"Унаслідок вибуху постраждалих немає, пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку", — зазначив він.

⠀

Бєлгородську область атакували за допомогою РСЗВ RM-70 "Вампір": що відомо

У Міноборони Росії повідомили, що близько 16:30 за МСК ЗСУ нібито намагалися атакувати Бєлгородську область за допомогою РСЗВ RM-70 "Вампір". ППО нібито знищила сім реактивних снарядів у регіоні.

Російське видання Mash повідомило, що в результаті атаки нібито постраждали п'ятеро людей. За інформацією журналістів, один зі снарядів нібито влучив у землю неподалік від фури.

Обстріл Бєлгорода: реакція української сторони

На момент виходу публікації українська влада не прокоментувала події в Бєлгороді (Росія).

Нагадаємо, уночі 5 лютого в Міноборони Росії заявили про атаку семи українських БПЛА. В оборонному відомстві наголосили, що російська ППО нібито перехопила всі дрони над Бєлгородською областю.

4 лютого губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що населений пункт Старий Хутір нібито атакували за допомогою БПЛА. За його словами, постраждалих нібито не було.