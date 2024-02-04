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Пошкоджено об'єкти зв'язку: Бєлгородську та Курську області атакували БПЛА, — губернатори

FPV-дрон
Фото: УП | FPV-дрон

Грайворонський район Бєлгородської області, як стверджує місцева влада, атакували не тільки БПЛА, а й міномети. Пошкодження інфраструктури зв'язку зафіксовано в Курській області.

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4 лютого дрони атакували населений пункт Старий Хутір у Бєлгородській області РФ. Постраждалих немає, оперативні служби працюють на місці. Про це губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі.

За твердженнями бєлгородського губернатора, це нібито були безпілотники Сил оборони України.

"Село Старий Хутір Валуйського міського округу зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе. Унаслідок вибуху постраждалих немає, в одному приватному домоволодінні пошкоджено гараж і паркан", — ідеться в публікації.

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Скріншот публікації В'ячеслава Гладкова про чотири БПЛА
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Згадане село Старий Хутір розташоване в південно-східній частині Бєлгородської області

Гладков покладає відповідальність на Україну і за удари по кількох населених пунктах області 3 лютого: у селі Журавлівка та на околиці села Довге у Валуйському міському окрузі.

Напередодні, за словами російського чиновника, атаці також піддалося село Дронівка в Грайворонському міському окрузі, але не безпілотниками, а 6 мінометними снарядами.

У Курській області пошкоджено об'єкти зв'язку

Зі свого боку, губернатор Курської області Роман Сторовойт повідомив, що в селищі Теткіно Глушківського району під час атаки БПЛА пошкоджено інфраструктуру зв'язку.

Скриншот публікації Романа Старовойта Fullscreen
Скріншот публікації Романа Старовойта про постраждалі об'єкти зв'язку
Населений пункт Теткіно Курської області Fullscreen
Населений пункт Теткіно Курської області

"Щойно це буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їхнє відновлення", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що після блекауту в Кривому Розі "Укренерго" назвало удари 3 лютого по енергетиці міста наймасовішими з початку опалювального сезону.

Також повідомлялося, що 3 лютого російські війська пошкодили заповнене зерносховище в Полтавській області. Голова обласної військової адміністрації Пилип Пронін пояснив, що частину врожаю, який зберігався, втрачено безповоротно. За первинними даними, постраждалих не було.