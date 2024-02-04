Блекаут у Кривому Розі: "Укренерго" назвала удари 3 лютого по енергетиці наймасовішими

Складність ремонтних робіт пояснювалася тим, що після атак знизилася надійність подачі електроенергії на пошкоджений енерговузол. Енергопостачання відновлювали двічі за день.

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Атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу 3 лютого була однією з наймасованіших серед інших обстрілів інфраструктури протягом року. Про це повідомляють у пості "Укренерго" в Telegram.

"Учорашня атака на енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу — вже третя за тиждень і одна з наймасовіших за рік", — наголошується в публікації.

Уночі 3 лютого атака російських дронів на високовольтні енергетичні об'єкти перервала відновлювальні роботи. Їхня складність пояснюється тим, що після атак знизилася надійність живлення пошкодженого енерговузла. Ремонтним бригадам довелося двічі за день відновлювати енергопостачання.

Ремонтні роботи на магістральних і розподільчих мережах ще не завершені, але світло в споживачів уже є.

У пресслужбі "Укренерго" пояснили, що завдяки підготовці літом вдалося багато в чому зменшити наслідки атак. Загалом від початку опалювального сезону це були перші відключення електроенергії через повітряні атаки.

Обстріл 3 лютого

Уночі 3 лютого російські війська випустили по Україні 14 дронів "Шахед" і дві ракети Х-59. Українська ППО збила 9 БПЛА.

Майже 15 тисяч споживачів у Криворізькому районі залишилися без світла, оскільки після атаки не було подачі напруги на дві котельні. У Кривому Розі ввели екстрені відключення світла.

Через деякий час у ДТЕК повідомили, що подачу електроенергії в Кривому Розі для частини жителів відновили. Увечері ж у всіх містян було світло.

Нагадаємо, що 2 лютого російські БПЛА атакували дві підстанції "Укренерго". Були знеструмлені побутові та промислові споживачі в Кривому Розі та в Дніпровському регіоні. Загалом близько 100 тисяч осіб залишалися без електроенергії.

Також повідомлялося, що 2 лютого ЗСУ знищили 11 ворожих дронів у Херсонській, Кіровоградській, Харківській і Дніпропетровській областях. Загалом було 24 безпілотники.