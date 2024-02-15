ТЦ в Белгороде попал под обстрел: много жертв, среди них дети (фото, видео)

По информации Минобороны, Белгород обстреляли с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". ПВО якобы уничтожила 14 снарядов над регионом, однако в СМИ сообщили о попаданиях и пострадавших. Генштаб ВСУ на момент публикации материала не комментировал обвинения россиян в обстреле Белгорода.

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Утром 15 февраля в Российской Федерации заявили об обстреле Белгорода, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщило российское издание Shot.

По информации журналистов, один из сбитых реактивных снарядов якобы упал возле ТЦ на улице Плеханова. Внутри торгового центра погибло двое мужчин и женщин. Также есть пострадавшие граждане, трое из них в тяжелом состоянии.

Позже в СМИ сообщили, что умерли двое раненых граждан.

"До шести человек увеличилось количество погибших во время ракетного удара по Белгороду: умерли двое раненых. Двое мужчин погибли прямо на входе в ТЦ, обломок ракеты упал там, когда они заходили в здание", — говорится в сообщении.

Также повреждения получила местная школа, а еще попадания зафиксированы в городе Губкин, где якобы пытались попасть по нефтебазе. Обошлось без пострадавших.

Кроме этого, один из обломков упал на стадионе в Белгороде. В результате пострадал 45-летний мужчин. Издание со ссылкой на источник отметило, что во время атаки якобы погиб ребенок, который находился возле школы.

Журналисты Mash сообщили, что количество погибших в Белгороде увеличилось до девяти человек.

"Количество погибших в Белгороде увеличилось до девяти человек. Один из них ребенок", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в СМИ заявили, что в больницу обратились десять местных жителей, шесть из которых в тяжелом состоянии с осколочными ранениями головы и конечностей. Позже в Shot отметили, что погибло девять человек, в том числе два ребенка — школьник и младенец, который был в коляске.

Пострадало еще 20 местных жителей.

"По последним данным, погибли девять человек, в том числе два ребенка, пострадали 20 человек", — рассказали журналисты.

Обстрел Белгорода: информация от Минобороны РФ

В оборонном ведомстве России сообщили, что около 12:30 мск атаковали объекты на территории России с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". В Минобороны обвинили украинских военных в обстреле.

"Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов было уничтожено над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Зато в СМИ показали обломки реактивных снарядов от РСЗО, найденные в Белгороде.

Обстрел Белгорода: данные от губернатора Гладкова: данные от губернатора Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что над Белгородом и областью российская ПВО уничтожила 14 воздушных целей.

"По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, 5 из которых — дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения", — сказал Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в городе зафиксированы различные разрушения в семи частных домовладениях — выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоэтажках выбиты окна, около пяти автомобилей повреждены осколками. Кроме этого, пострадал магазин и территории одного из промышленных предприятий.

"В Белгородском районе в селе Шагаровка различные повреждения обнаружены в двух частных домовладениях и одном автомобиле", — добавил он.

Фото: Вячеслав Гладков Telegram

Напомним, в ночь на 15 февраля начался пожар на нефтебазе в Курске (Российская Федерация). По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, украинский беспилотник якобы атаковал объект. Он подчеркнул, что пострадавших нет. Источники Фокуса рассказали, что атака на российскую нефтебазу была спецоперацией ГУР МОУ.