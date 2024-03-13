Взрывы в Белгороде: БПЛА мог атаковать здание ФСБ, детали, — СМИ (фото)

Белгород был атакован двумя дронами. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, один из БПЛА врезался в многоквартирный дом, а другой упал в реку. Зато в СМИ заявили об атаке на здание ФСБ.

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В среду, 13 марта, беспилотные летательные аппараты атаковали здание ФСБ в Белгороде (Российская Федерация). Об этом сообщило российское издание ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"ВСУ атаковали с помощью БПЛА здание ФСБ в Белгороде", — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что во время атаки якобы нет пострадавших, однако поврежден фасад и выбиты окна.

Атака БПЛА на Белгород: что известно

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью и утром 13 марта дроны ударили по шести областям, однако российская противовоздушная оборона якобы отразила атаки.

"Дежурными средствами ПВО 58 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА)", — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город был атакован двумя дронами. Один из них врезался в многоквартирный дом, а другой упал в реку.

"Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания", — сказал Вячеслав Гладков.

От взрывной волны незначительные повреждения окон зафиксированы в двух соседних с домом образовательных учреждениях. Второй БПЛА упал в реку, обошлось без последствий.

Издание Shot сообщило, что дрон врезался в дом в Белгороде на Бульваре 1 Салюта. После детонации в доме повылетали стекла, пожара не было. Рядом с многоквартирным домом расположен лицей и детский сад, там повредило окна. Никто не пострадал.

Фото: Shot Фото: Shot Фото: Shot

Напомним, 13 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что регион атаковали 30 беспилотниками. По его словам, в одном из районов есть попадания.

Также в росСМИ сообщили, что в Рязани прогремели три взрыва, после чего возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В частности, площадь возгорания составляла около ста квадратных метров.