Вибухи у Бєлгороді: БПЛА міг атакувати будівлю ФСБ, деталі, — ЗМІ (фото)

Бєлгород було атаковано двома дронами. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, один із БПЛА врізався у багатоквартирний будинок, а інший упав у річку. Натомість у ЗМІ заявили про атаку на будівлю ФСБ.

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У середу, 13 березня, безпілотні літальні апарати атакували будівлю ФСБ у Бєлгороді (Російська Федерація). Про це повідомило російське видання ТАСС з посиланням на оперативні служби.

"ЗСУ атакували за допомогою БПЛА будівлю ФСБ у Бєлгороді", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зауважили, що під час атаки нібито немає постраждалих, проте пошкоджено фасад та вибиті вікна.

Атака БПЛА на Бєлгород: що відомо

У пресслужбі Міноборони РФ повідомили, що вночі та зранку 13 березня дрони ударили по шести областях, проте російська протиповітряна оборона нібито відбила атаки.

"Черговими засобами ППО 58 БПЛА перехоплено і знищено над територіями Бєлгородської (11 БПЛА), Брянської (8 БПЛА), Воронезької (29 БПЛА), Курської (8 БПЛА), Ленінградської (1 БПЛА), Рязанської (1 БПЛА)", — йдеться у повідомленні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що місто було атаковано двома дронами. Один із них врізався у багатоквартирний будинок, а інший упав у річку.

"Один безпілотник врізався в багатоквартирний будинок. Унаслідок вибуху постраждалих немає, вибито вікна в кількох квартирах і пошкоджено фасад і покрівлю будівлі", — сказав В'ячеслав Гладков.

Від вибухової хвилі незначні пошкодження вікон зафіксовані у двох сусідніх із будинком освітніх закладах. Другий БПЛА упав у річку, обійшлося без наслідків.

Видання Shot повідомило, що дрон врізався у будинок в Бєлгороді на Бульварі 1 Салюту. Після детонації в будинку повилітали шибки, пожежі не було. Поруч з багатоквартирним будинком розташований ліцей і дитячий садок, там пошкодило вікна. Ніхто не постраждав.

Фото: Shot Фото: Shot Фото: Shot

Нагадаємо, 13 березня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що регіон атакували 30 безпілотниками. За його словами, в одному з районів є влучання.

Також у росЗМІ повідомили, що в Рязані прогриміли три вибухи, після чого виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Зокрема, площа загоряння становила близько ста квадратних метрів.