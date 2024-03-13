Дымит нефтезавод и закрыли аэропорт: 58 БПЛА атаковали Россию, детали (фото, видео)

Губернаторы шести российских регионов подтвердили атаки БПЛА на промышленные объекты. При этом в отчете Минобороны РФ о попаданиях не упоминают.

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сообщили об обезвреживании 58 дронов самолетного типа в небе над шестью областями РФ. О попадании по военным объектам не сообщали. При этом в соцсетях публикуют кадры взрывов, пожаров и задымления, например, на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). О деталях атаки БПЛА 13 марта говорится в сообщении в Telegram-канале российского ведомства.

В заметке пресс-службы Минобороны РФ перечислили регионы и количество сбитых над ними дронов:

Ленинградская — один; Рязанская область — один; Брянская — восемь; Курская — восемь; Белгородская — 11 БПЛА; Воронежская — 29.

Российское командование указало, что атаки беспилотников начались ночью и продолжались до утра. Информацию о попадании не уточняли.

Взрывы в РФ — события 13 марта

Рязанская область. Губернатор региона, Павел Малков подтвердил, что Рязанский НПЗ атаковали дроны. С его слов, есть пострадавшие. О масштабах разрушений российский чиновник не рассказал. Тем временем в соцсетях публикуют кадры удара БПЛА по заводу. На видео слышно, как шумит мотор дрона, стрельбу, а затем видно попадание в какую-то конструкцию и яркую вспышку. Расстояние до границы Украины — около 500 км.

Ленинградская область. В Ленинградской области в аэропорту Санкт-Петербурга объявили план "Ковер", который объявляют при угрозе с воздуха. Губернатор Александр Дрозденко заявил, что дроны попытались прорваться к заводу "КИНЕФ". Силы ПВО якобы отбили атаку и предприятие работает в штатном режиме.

Отметим, "КИНЕФ" — это завод "Киришинефтеоргсинтез", который занимается нефтепереработкой. Расстояние до украинской границы — около 800 км, до аэропорта "Пулково" под Санкт-Петербургом — еще 100 км в северо-западном направлении.

Брянская и Курская области. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух атаках БПЛА, которые произошли в ночь на 13 марта. Сообщение о первой волне появилось в 4:55: силы ПВО работали в трех районах — Клинцевском, Унечском и Стародубском. Вторая волна атаки — в 5:06 — произошла в Унечском районе. Чиновник заявил, что на месте отражения атаки работают соответствующие службы, но информации о пострадавших точках не предоставил.

Губернатор Курской области Роман Старовойт начал отчитываться о появлении дронов в 2:54. Как свидетельствуют сообщения чиновники в Telegram, сначала силы ПВО РФ сбили два дрона, потом еще три, потом — еще один. Россиянин предупредил население, чтобы они не подходили к обломкам БПЛА, и заверил, что ВС РФ якобы вернули контроль над селом Теткино, куда накануне зашли проукраинские добровольцы.

Белгородская область. Губернатор Вячеслав Гладков о появлении первых БПЛА над областью сообщил в 3:05: два устройства сбили над Серебрянкой. После того устройства заметили возле города Губкин: два — над селом Богословка (поврежден газопровод), один — в самом городе. Следующие места атаки — село Круглое (повреждена линия электропередач), село Графовка (поврежден дом), село Призначное (разрушения в двух домах).

В 9:02 Гладков подтвердил атаку БПЛА на Белгород. Россиянин заявил, что под ударом оказался жилой дом — над ним сбили дрон. Другое устройство "упало в реку".

Воронежская область. Губернатор Александр Гусев опубликовал первое сообщение об атаке БПЛА в час ночи. Чиновник заявил, что силы ПВО сбили все воздушные цели. Есть определенные повреждения в Бутурлиновском районе (трансформатор) и в Советовском районе Воронежа (магазин). В 9 утра россиянин отчитался, что над регионом обезвредили 40 беспилотников. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Российские области, которые оказались под атакой дронов 13 марта, можно обозначить на Google maps. Некоторые устройства атаковали объекты в нескольких километрах от границы, некоторые добрались на расстояние около 300-900 км.

Взрывы в РФ 13 марта Фото: Google Maps

Отметим, накануне, 12 марта, состоялась очередная массированная атака дронов на военные объекты РФ. В Минобороны отчитались о сбитии 25 беспилотников, при этом умолчали о том, сколько же пропустили. Между тем местные губернаторы объяснили, где именно произошли попадания. Например, пылало на НПЗ в городе Кстово в Нижегородской области РФ. Завод выпускает 11% бензина для россиян, кроме того — дизельное и авиационное топливо для военной техники.

Кроме того, 12 марта начался новый рейд российских добровольцев на территорию РФ. Бойцы "Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и Сибирского батальона атаковали укрепления ВС РФ в Белгородской и Курской областях. К вечеру стало известно, что село Теткино в Курской области полностью освобождено от присутствия прокремлевской армии.