Димить нафтозавод та закрили аеропорт: 58 БПЛА атакували Росію, деталі (фото, відео)

Губернатори шести російських регіонів підтвердили атаки БПЛА на промислові об'єкти. При цьому у звіті Міноборони РФ про влучання не згадують.

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Російські сили протиповітряної оборони (ППО) повідомили про знешкодження 58 дронів літакового типу у небі над шістьма областями РФ. Про влучання по військових об'єктах не повідомляли. При цьому у соцмережах публікують кадри вибухів, пожеж та задимлення, наприклад, на Рязанському нафтопереробному заводі (НПЗ). Про деталі атаки БПЛА 13 березня ідеться у дописі в Telegram-каналі російського відомства.

У дописі пресслужби Міноборони РФ перелічили регіони та кількість збитих над ними дронів:

Ленінградська — один; Рязанська область — один; Брянська — вісім; Курська — вісім; Бєлгородська — 11 БПЛА; Воронезька — 29.

Російське командування вказало, що атаки безпілотників почались вночі і тривали до ранку. Інформацію про влучання не уточнювали.

Вибухи у РФ — події 13 березня

Рязанська область. Губернатор регіону, Павло Малков підтвердив, що Рязанський НПЗ атакували дрони. З його слів, є постраждалі. Про масштаби руйнування російський чиновник не розповів. Тим часом у соцмережах публікують кадри удару БПЛА по заводу. На відео чути, як шумить мотор дрона, стрілянину, а потім видно влучання у якусь конструкцію та яскравий спалах. Відстань до кордону України — близько 500 км.

Ленінградська область. У Ленінградській області у аеропорту Санкт-Петербургу оголосили план "Ковер", який оголошують при загрозі для летовища. Губернатор Олександр Дрозденко заявив, що дрони спробували прорватись до заводу "КИНЕФ". Сили ППО начебто відбили атаку і підприємство працює у штатному режимі.

Зазначимо, "КИНЕФ" — це завод "Киришинефтеоргсинтез", який займається нафтопереробкою. Відстань до українського кордону — близько 800 км, до аеропорту "Пулково" під Санкт-Петербургом — ще 100 км у північно-західному напрямку.

Брянська та Курська області. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про дві атаки БПЛА, які відбулись в ніч на 13 березня. Допис про першу хвилю з'явився о 4:55: сили ППО працювали у трьох районах — Клинцевському, Унечському та Стародубському. Друга хвиля атаки — о 5:06 — сталася в Унечському районі. Чиновник заявив, що на місці відбиття атаки працюють відповідні служби, але інформації про постраждалі точки не надав.

Губернатор Курської області Роман Старовойт почав звітувати про появу дронів о 2:54. Як свідчать дописи чиновники в Telegram, спершу сили ППО РФ збили два дрони, потім ще три, згодом — ще один. Росіянин попередив населення, щоб вони не підходили до уламків БПЛА, та запевнив, що ЗС РФ начебто повернули контроль над селом Тьоткіним, куди напередодні зайшли проукраїнські добровольці.

Бєлгородська область. Губернатор В'ячеслав Гладков про появу перших БПЛА над областю повідомив о 3:05: два пристрої збили над Серебрянкою. Після того пристрої помітили біля міста Губкін: два — над селом Богословка (пошкоджено газогін), один — у самому місті. Наступні місця атаки — село Кругле (пошкоджено лінію електропередач), село Графовка (пошкоджено будинок), село Призначне (руйнування у двох будинках).

О 9:02 Гладков підтвердив атаку БПЛА на Бєлгород. Росіянин заявив, що під ударом опинився житловий будинок — над ним збили дрон. Інший пристрій "упав у річку".

Воронезька область. Губернатор Олександр Гусєв опублікував перший допис про атаку БПЛА о першій ночі. Чиновник заявив, що сили ППО збили усі повітряні цілі. Є певні пошкодження у Бутурліновському районі (трансформатор) та Совєтовському районі Воронежа (магазин). О 9 ранку росіянин відзвітував, що над регіоном знешкодили 40 безпілотників. З його слів, постраждалих та серйозних руйнувань немає.

Російські області, які опинились під атакою дронів 13 березня, можна позначити на Google maps. Деякі пристрої атакували об'єкти за кілька кілометрів від кордону, деякі дістались на відстань близько 300-900 км.

Вибухи у РФ 13 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, напередодні, 12 березня, відбулась чергова масована атака дронів на військові об'єкти РФ. В Міноборони відзвітували про збиття 25 безпілотників, при цьому промовчали про те, скільки ж пропустили. Тим часом місцеві губернатори пояснили, де саме стались влучання. Наприклад, палало на НПЗ у місті Кстово у Нижньоновгородській області РФ. Завод випускає 11% бензину для росіян, крім того — дизельне та авіаційне пальне для військової техніки.

Крім того, 12 березня почався новий рейд російських добровольців на територію РФ. Бійці "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та Сибірського батальйону атакували укріплення ЗС РФ у Бєлгородській та Курській областях. До вечора стало відомо, що село Тьоткіне на Курщині повністю звільнене від присутності прокремлівської армії.