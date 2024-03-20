Міноборони РФ "поспішило": бійці РДК показали свою присутність у Козинці (фото)

На світлині, опублікованій російськими добровольцями, помітно церкву, розташовану у західній частині села Козинки. Тим часом в Міноборони РФ запевняють, що у населеному пункті вже немає жодного "диверсанта".

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Вдень 20 березня боєць з "Російського добровольчого корпусу" спростував заяву Міністерства оборони РФ, у якій йшлося про "зачистку від диверсантів" села Козинка у Бєлгородській області. Росіянин залишив автограф на стіні будинку у самому центрі населеного пункту. Фотодоказ присутності РДК у Козинках опублікований у Telegram-каналі підрозділу.

На світлині, зроблений російськими добровольцями, можна побачити невідомого військового, який тримає в руках стрілецьку зброю. На стіні за ним видно свіжий надпис: "Слава козацтву! РДК — вперед!"

Рейд РДК та ЛСП - фото з Козинок, 20 березня Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

Проукраїнські добровольці опублікували світлину з Козинок о 16:37 — через дві години після заяви Міноборони РФ про "зачистку" (о 14:41). Втім, на фото не вказано, коли саме його зробили.

Тим часом на задньому тлі можна побачити церкву, яка дає можливість встановити місце зйомки. На Google maps позначено, що у Козинках розташований "Храм апостола і євангеліста Іоанна Богослова": саме ця церква у західній частині села може бути дійсно на фото РДК. Відстань до українського кордону — близько 1 км.

Рейд РДК та ЛСП - церква у Козинках, 20 березня Фото: Google Maps

Рейд РДК та РЛС — деталі

Зазначимо, рейд проукраїнськи налаштованих російських добровольців на територію Бєлгородської та Курської областей РФ почався 12 березня 2024 року. Місцеві жителі публікували відео, на яких показували бронемашини посеред російського села, також було чути звуки стрілянини.

У рейді взяли участь бійці трьох загонів — "Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус", "Сибірський батальйон". Крім того, до них приєднались військові з бойового підрозділу Республіки Ічкерія, які входять до Інтернаціонального легіону ЗСУ.

18 березня стало відомо, що добровольці наблизились до ядерного об'єкта ЗС РФ — точки "Бєлгород-22". Під час одного з попередніх рейдів, які відбулись весною 2023 року, це об'єкт вже опинявся на шляху бійців ЛСР та РДК.

19 березня губернатор Бєлгородської області оголосив евакуацію місцевого населення з територій, де відбуваються бойові дії. Тим часом добровольці заявили, що захопили та втримують село Тьоткіне. Також є успіхи біля сіл Козинка та Горьковське — про це заявив заступник командира ЛСР з позитивним "Цезарь".

Нагадуємо, жителі Бєлгородської області у березні скаржаться на регулярні обстріли артилерії та атаки дронів. Під час атаки БПЛА 16 березня під ударом опинилась будівля ФСБ Росії: губернатор запевнив, що ніхто не постраждав.

В ніч на 19 березня бєлгородці, а також жителі Курська, повідомили про кілька масованих атак з повітря. В Міноборони РФ заявили про начебто успішну роботу сил ППО, які спершу знешкодили безпілотники, ракети РСЗВ "Вампір" та ракету ЗРК Patriot.