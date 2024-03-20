"Не можем двигаться вперед": Папа Римский снова призвал Украину сесть за стол переговоров с РФ

Папа Римский Франциск в своей еженедельной аудиенции вспомнил жителей "мученической Украины" и призвал верующих молиться за начало мирных переговоров.

Папа Римский Франциск повторил свой призыв к переговорам с целью прекращения боевых действий в Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщают Vatican News.

В своей еженедельной аудиенции в Ватикане понтифик вспомнил жителей "мученической Украины и Святой Земли, Палестины, Израиля, которые так сильно страдают от ужасов войны".

"Никогда не забывайте, что война — это всегда поражение. Мы не можем двигаться вперед во время войны. Мы должны прилагать все усилия, чтобы говорить и вести переговоры", — сказал понтифик.

Приглашая всех к молитве по этому поводу, Папа Франциск в завершение дал присутствующим свое благословение.

Напомним, Папа Римский считает, что Украина должна найти смелость выбросить "белый флаг" перед Россией. Он заявил, что в условиях конфликта в Украине, сторона, которая проигрывает, должна признать это и согласиться на мирные переговоры.

На заявление Франциска отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что стратегия Ватикана относительно "белого флага" тянется еще с первой половины ХХ века и призвал Папу Римского не повторять ошибок прошлого и поддержать Киев.