Люди цеплялись за кондиционеры: в результате удара по Харькову погибли 5 человек (фото, видео)

ВС РФ попали по гражданскому объекту, который расположен в промышленной зоне города. Количество пострадавших составляет 8. Также известно о пяти погибших.

Российские оккупанты 20 марта около 13 часов нанесли ракетный удар по Харькову. Здание, куда попал боеприпас, охватил огонь, а под завалами оказались люди. Фокус собрал все, что известно о ракетном ударе по Харькову на данный момент.

Так, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в 13:14 сообщил, что российские оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов города.

"Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы. Сейчас здание охвачено пламенем и затянуто дымом. Детали и обстоятельства обстрела выясняются. Информация обновляется", — проинформировал он.

Также глава ОГА предупредил о возможности повторных ударов и призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя.

Руководитель Сил обороны города-героя Харькова Сергей "Марсель" Мельник уточнил, что российская ракета попала в здание в Холодногорском районе города.

"Террористы в очередной раз доказывают всему миру, что путинская армия воюет с гражданским населением", — подчеркнул он.

5 погибших и 8 раненых

Впоследствии стало известно, что в результате сегодняшнего ракетного обстрела одного из районов Харькова в медучреждения госпитализировали 5 мужчин с ранениями различной степени тяжести.

"Мужчина 47 лет в легком состоянии. 65-, 37- и 46-летние мужчины получили травмы средней тяжести. Еще один 46-летний мужчина — в тяжелом состоянии", — сообщил Синегубов.Позже данные о погибших и пострадавших обновились. По обновленной информации, количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Шестерых человек госпитализировали, один — отказался от госпитализации.

Также стало известно о 5 погибших.

Мужчина спасся, схватившись за кондиционер

Государственная служба чрезвычайной ситуации рассказала о спасении мужчины, который спасся от смерти, держась за кондиционер на одном из этажей охваченного огнем здания. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, когда спасатели прибыли на место прилета, то увидели огромный столб огня и дыма, и что на кондиционере здания едва держался человек, спасаясь от смерти. Человек был на высоте около 18 метров.

"Действовать надо было мгновенно. Сергей Богатырь, командир отделения 1-й части быстро оценил ситуацию и принял решение поставить выдвижную трехколенную пожарную лестницу и с помощью еще одной штурмовой лестницы комбинированным способом спас мужчину с высоты", — говорится в сообщении ГСЧС.

Чем ударили ВС РФ по Харькову

Для удара по Харькову 20 марта российская армия использовала ракету Х-35. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в фейсбуке.

"По данным взрывотехников ГУ НП в области сегодня варвары применили по мирным жителям Харькова противокарабельную ракету Х35", — написал он.

Напомним, 20 марта ВС РФ обстреляли гражданские машины в Херсонской области. По данным ОВА, погибли два человека.